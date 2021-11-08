تأجيل إنتخابات غرفة صناعة الأدوية إلى 29 نوفمبر لعدم اكتمال النصاب القانونى

حضر 16 فردا فقط، منهم ممثل من الشركات المتوسطة والباقى من الشركات الكبيرة

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات المصرية تأجيل انتخابات مجلس ادارة غرفة صناعة الأدوية، التي كان مقررا لها اليوم، إلى 29 نوفمبر الجارى.

وارجع خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات التأجيل الي عدم اكتمال النصاب القانوني للجميعة العمومية حيث حضر 16 فردا فقط، منهم ممثل من الشركات المتوسطة والباقى من الشركات الكبيرة.

وينص قانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019، على أن يكون لكل غرفة صناعية 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 منهم عن طريق الاقتراع السري، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بمجلس ادارة الغرفة بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.

وتعد انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الاولي التي تتم بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي، والتي تم خلالها تقسيم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة التي يتعدى رأسمالها 200 مليون جنيه، والمتوسطة التي يتراوح رأسمالها من 50 إلى 200 مليون جنيه، والثالثة خاصة بالشركات الصغيرة التي يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه.

وتقدم في فئة المنشآت الكبيرة لغرفة صناعة الادوية كل من هشام ثروت حجر شركة برج للصناعات الدوائية، ودكتور أحمد كيلاني الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “ايبكو”، وعوض جبر خليل شركة المهن الطبية للأدوية، ودكتور رياض ارمانيوس شركة ايفا فارما للأدوية وسيد هنداوى رئيس شركة ماش للأدوية

وترشح على المنشآت المتوسطة: محي حافظ شركة بيونير للصناعات الدوائية، والدكتور ماجد جورج شركة ميبا مصر لمستحضرات التجميل.

وفي فئة المنشآت الصغيرة تقدم حسام أبو العنين شركة أكتوبر الصناعية/ اكتوباك، وعلى عوف المجموعة العربية الدوائية للأدوية والصناعات الدوائية- اية اي جي، وجمال الليثي شركة فيوتشر برو للصناعات الدوائية future pro، ودكتور رامز جورج أمين يوسف شركة لونا لمكسبات الطعم والرائحة.