تأجيل إعادة محاكمة 26 متهما في «أحداث رمسيس» إلى 15 سبتمبر

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة اليوم تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 26 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث رمسيس”، لجلسة 15 سبتمبر المقبل للمرافعة، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد.

كان النائب العام ، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

كتبت نجوى عبد العزيز