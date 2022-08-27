تأجيل إعادة محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض ضد الدولة

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، تاجيل إعادة محاكمة ممدوح مصطفى حمزة، في اتهامه بالتحريض ضد الدولة لجلسة 26 أكتوبر.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا له عدة اتهامات في هذه القضية بأنه حرض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي “تويتر”، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها.

يذكر أن دائرة أخرى قد قضت بالحبس 6 أشهر في اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.

وقررت المحكمة إدراج المتهم على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

كتبت – نجوى عبد العزيز