تأجيل إعادة محاكمة مرتكبى أحداث فض اعتصام النهضة للشهر المقبل

كانت النيابة قد أحالت المتهمين بالعديد من الاتهامات

نجوى عبد العزيز

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، والمنعقدة بطرة، قرارها بتأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـأحداث فض اعتصام النهضة، لجلسة 4 فبراير المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين بالعديد من الاتهامات، وهى تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

وكانت المحكمة، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيًا، وقاموا بالتقدم بالطعن على الحكم إعادة إجراءات على الحكم الصادر ضدهم.