تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت فى قضية التخابر مع حماس إلى 25 يوليو

قررت محكمة الجنايات بالقاهرة دائرة الإرهاب والمنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس، تأجيل جلسة نظر إعادة محاكمة السيد محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فى القضية المعروفة يالتخابر مع حماس، إلى جلسة 25 يوليو لمرافعة النيابة العامة.

كانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة وتبين من التحقيقات وأمر الإحالة أن المتهم محمود عزت، اتفق وآخرين مع المتهمين من31 وحتى 34 على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا جهات اتصال مع جهات أجنبية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجية الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم.

كما أن النيابة العامة اتهمت المتهم محمود عزت بقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.

كتبت نجوى عبد العزيز