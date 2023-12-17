تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث عنف الطالبية

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة المتهم مصطفى عبد الستار محمد محمود في أحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية والمعروفة بأحداث عنف الطالبية وذلك لجلسة 18 فبراير المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

كتبت – نجوى عبدالعزيز