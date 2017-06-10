تأجيل إعادة محاكمة متهم فى أحداث مجلس الوزراء

نجوى عبد العزيز قررت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت، تأجيل إعادة محاكمة حسين عبد الرحمن محمد وهو المتهم رقم 90 بأمر الإحالة فى القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء" والصادر ضده حكم غيابى بالسجن المؤبد، وذلك إل

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت، تأجيل إعادة محاكمة حسين عبد الرحمن محمد وهو المتهم رقم 90 بأمر الإحالة فى القضية المعروفة بـ”أحداث مجلس الوزراء” والصادر ضده حكم غيابى بالسجن المؤبد، وذلك إلى جلسة 7 أغسطس المقبل لحضور المتهم من محبسه، وأمرت المحكمة بالتحقيق مع مأمور قسم السيدة زينب بمعرفة مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين باتهامات مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض السيارات العامة.