تأجيل إعادة محاكمة المتهمين فى «فض اعتصام رابعة» إلى 10 يناير

قررت محكمة أمن الدولة العليا الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة وذلك لجلسة ١٠ يناير للاستماع للمرافعة لاستخراج الشهادات المنوه عنها بمحضر الجلسة، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة.

وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين عن قيامهم بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية.

بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.

وأرجع عدد آخر اشتراكه فى احداث العنف لمناهضته نظام الحكم.كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة.

كتبت نجوى عبد العزيز