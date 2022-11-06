تأجيل أولى جلسات محاكمة قاتل خلود فتاة بورسعيد إلى ديسمبر

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل خلود درويش، فتاة بورسعيد على يد خطيبها قبل أيام بعد فشله في الزواج منها، إلى دور انعقاد ديسمبر المقبل من العام الجاري وذلك للمرافعة.

طالب محامي المتهم بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية لاحتمال إصابته بالهوس العشقي أو أي مرض نفسي آخر قد يؤثر على قواه العقلية، مما تسبب في وقوع الجريمة.

وكان النائب العام قد أمر بإحالة المتهم بقتل المجني عليها خلود السيد ببورسعيد إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن اتهامه بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات بينهما، لغيرته المفرطة عليها، وتحكمه في تعاملاتها، ودوام سوء ظنه فيها، مما اضطرت معه المجني عليها إلى قطع علاقتهما لإنهاء خطبتهما، فعزم لذلك المتهم على قتلها، حيث تسلل من شرفة مسكنها وقتلها خنقًا.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من اعترافه بالجريمة في التحقيقات، وأثناء إجرائه محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة، فضلًا عن شهادة18 شاهدًا من بينهم ضابط المباحث مجري التحريات، وآخرون ممن تربطهم علاقة بالمجني عليها، والذين أكدوا تلقيَها تهديداتٍ من المتهم بالقتل من قبَلُ، وكان من بين الشهود مَن رأى المتهم يتسلل من شرفة مسكن المجني عليها قُبَيل لحظات من قتلها.

كما أقامت النيابة العامة الدليلَ مما شاهدته بتسجيلات آلات المراقبة المثبتة بعقار مقابل لمسرح الواقعة، والتي رصدت دخولَ وخروجَ المتهم من وإلى العقار محل الحادث في وقت متزامن من حدوثه، فضلًا عن تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية بين المجني عليها وآخر من زملائها بالعمل تزامنت مع مباغتة المتهم لها، والتي سُمِعَ منها إفصاحُه بإقدامه على قتلها وترجيها له للعدول عن فعله، وقد أكد تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها جاءت موافقة للتصور الذي انتهت إليه التحقيقات.

نجوى عبد العزيز