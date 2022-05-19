تأثير رفع الفائدة على الذهب بعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس

هبوط جديد مع نهاية تعاملات اليوم وعقب إعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنحو 2%، ولم يظهر تأثير رفع الفائدة على الذهب وتراجعت الأسعار مجددا وسط تذبذب في التعاملات اليوم بسوق الصاغة بمختلف المحافظات في مصر، رغم صعود سعر الأوقية عالميا لنحو 1842 دولار للأوقية.

وكشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، تأثير رفع الفائدة على الذهب، وأنه لن يكون هناك تأثير كبير، خاصة أنه لا ارتفاع في الفائدة على شهادات الاستثمار وأنه لن يكون هناك تأثير كبير على المعدن الأصفر عيار 21 والذي خسر نحو 10 جنيهات مجددا ليسجل نحو 1060 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات منتصف اليوم التى سجلت 1070 جنيها للجرام.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 19-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1210 جنيهات)

سعر جرام الذهب عيار 24 الأقل مبيعا في مصر شهد انخفاضا اليوم بشكل ملحوظ، ليسجل 1210 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1060 جنيها)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأعلي مبيعا سجل تراجعا مع هبوط أوقية الذهب اليوم في التعاملات ليبلغ 1060 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (908 جنيهات)

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 هبوطا متواصلا، ليبلغ الأقل سعرا محليا ويبلغ 908 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8480 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها بعد هبوط الأسعار ويسجل نحو 8480 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37510 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.210 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1842 دولار للأوقية.