تأثير رفع الفائدة على الذهب اليوم 28-7-2022.. وعيار 21 يخالف كل التوقعات

على العكس من كافة التوقعات التي اكدت ان تأثير رفع الفائدة على الذهب سيكون سلبيا إلا أن المعدن الأصفر استفاد بقوة من رفع سعر الفائدة ، نتيجة هبوط سعر الدولار أمام العملات عالميا وهو ما دفع المستثمرين للاتجاه إلى الذهب كملاذ آمن أثناء الأزمات والضبابية بعد إعلان الفيدرالي رفع سعر الفائدة أمس بواقع 75 نقطة للمرة الثانية على التوالي.



قال وصفي أمين واصف، الرئيس السابق لشعبة الذهب ، إن تأثير رفع الفائدة على الذهب كان من المفترض أن يخفض سعر الذهب ولكن حدث العكس حيث استفادت الأوقية وسجلت قفزة جديدة بأكثر من 20 دولارا للأوقية الواحدة على مدار تعاملات اليوم.

سعر الذهب

وكان من المتوقع أن تنخفض الأوقية والطلب عليها مع تحول المستثمرين للاستثمار في أدوات أخرى مثل السندات الأمريكية والدولار وغيرها ، فيما استفادت أسعار الذهب في مصر من الارتفاع العالمي للمعدن وسجلت أرباحا 9 جنيهات للجرام.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 28-7-2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1136 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 منتصف اليوم ليسجل 1136 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 (995 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعا ملحوظا في التعاملات ليبلغ 995 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (854 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا قفزة اليوم ليبلغ 854 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7960 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7960 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما قفز سعر أوقية الذهب عيار 24 عند نحو 35269 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.136 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1744 دولارًا.