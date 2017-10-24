تأثير بناء 16 سفينة حاويات على حركة القناة

❐ 1.2 % زيادة فى حركتها خلال الربع الثالث من العام الجارى ❐ «CMA» الفرنسى يدخل المنافسة لبناء أكبر حاوية فى العالمنادية صابرتتجه خطوط ملاحة عالمية لبناء ما يقرب من 16 سفينة حاويات عملاقة، خلال العام الجارى، وغير دخول المزيد من سفن الحاويات إلى السوق نمط التجارة العالمية على مدى العقو

❐ 1.2 % زيادة فى حركتها خلال الربع الثالث من العام الجارى

❐ «CMA» الفرنسى يدخل المنافسة لبناء أكبر حاوية فى العالم



نادية صابر

تتجه خطوط ملاحة عالمية لبناء ما يقرب من 16 سفينة حاويات عملاقة، خلال

العام الجارى، وغير دخول المزيد من سفن الحاويات إلى السوق نمط التجارة

العالمية على مدى العقود القليلة الماضية، وساهم فى تراجع سفن البضائع

العامة انعكس ذلك على حركة المرور بقناة السويس.

وبحسب تقارير صادرة من هيئة قناة السويس، سجلت حركة الحاويات العابرة بقناة

السويس خلال الربع الثالث من العام الجارى، عبور 1447 سفينة بزيادة بلغت

1.2%، مقارنة بمثيلتها العام الماضى، وصاحبها ارتفاعا كبيرًا فى حجم

الحمولات خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبرالماضى، بنسبة بلغت %37، وعبرت

حمولات بلغت 156 مليون طن، مقابل عبور حمولات بلغت 145.1 مليون طن فى نفس

الفترة من 2016.

وأكد مصدر فى قناة السويس، أن تعميق القناة إلى 66 قدمًا فى 2010، ومشروع

الازدواج فى 2015، سمح باستقبال %100 من سفن الأسطول العالمى للحاويات،

وزاد من قدرة قناة السويس على المنافسة على استقبال سفن الحاويات العملاقة

الأكثر من 21 ألف حاوية، بعكس قناة بنما المنافس الأول لقناة السويس.

وأوضح أن القناة ما زالت محتفظة بجذب أكبر شركات سفن الحاويات، وأهمها مارسيك وMSC، وجذب حركة الحاويات المقبلة من الشرق الأقصى.

وأضاف أن قناة السويس تقوم بحساب رسوم العبور من خلال قياس حجم الحمولات

فقط ، موضحا أنه مع بداية العام الجارى بحسب تقارير صادرة من هيئة قناة

السويس، شهدت خلال الأشهر الأخيرة مرور تلك السفن العملاقة، على رأسها أكبر

سفينة حاويات فى العالم حتى الآن، هم OOCL hongknog بحمولة 21.4 ألف

حاوية، والسفينة MADRI Maersk، بحمولة بلغت 20.5 ألف حاوية، والسفينة MOL

Triumph، بحمولة 20 ألف حاوية، وMOL TRUST، بحمولة 20 ألف حاوية.

كما أعلنت تقارير ملاحية حديثة، أن العام الجارى شهد بناء 16 سفينة حاويات

ضخمة، لـ4 خطوط ملاحية عملاقة، موضحة أن الخط الملاحى OOCL ، بنى 4 سفن،

بحمولة 21 ألفًا و413 حاوية، بطول 399.8 متر، وعرض 58.8 متر .

وأفاد التقرير، أن الخط الملاحى Maersk بنى 4 سفن عملاقة بطول 399 مترًا

وعرض 58.8 متر، وبحمولة 20.5 ألف حاوية، بينما الخط الملاحى اليابانى

Mitsui O.S.K. Lines، بنى 4 سفن عملاقة بحمولة 20 ألفًا و170 حاوية، بطول

400 متر، وعرض 58.8 متر، وأخيرا قام الخط الملاحى MSC ببناء 4 سفن حاويات

مع بداية العام، بحمولة 19 ألفًا و222 حاوية

واستحوذت ترسانات كوريا الجنوبية على النسبة الأكبر من بناء السفن، لا سيما

الحاويات خلال النصف الاول من العام الجارى، تليها الصين .

كما دخلت سباق بناء سفن الحاويات الخط الملاحى شركة CMA CGM الفرنسية، التى

أعلنت الشهر الماضى عن طلب شراء 9 سفن حاويات، تعادل 22 ألف حاوية بقيمة

تبلغ حوالى 1.2 مليار دولار، مع دخول أول سفن منها الخدمة مع نهاية 2019،

للمساعدة فى تقليل التكاليف، لا سيما فى الطرق بين آسيا وأوروبا .

كانت شركة CMA CGM وقعت خطاب نوايا مع شركتين صينيتين، لبناء 9 سفن عملاقة،

بسعة 22 ألف حاوية، التى تصبح بعد الانتهاء منها أكبر سفن حاويات فى

العالم .

أعلن مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، عن إقرار نسب

تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت، ومكافأة تشجيعية على حجم

التداول السنوى لهذا النوع من السفن، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تهدف إلى

جذب خطوط ملاحية جديدة لموانئ المنطقة، وزيادة معدل تردد السفن على

الموانئ، علاوة على زيادة عدد الحاويات الترانزيت المتداولة بمحطات

الحاويات داخل موانئ المنطقة، ودفع المستثمرين لإقامة أنشطة القيمة المضافة

بالمناطق اللوجستية.

وأكد مميش فى تصريحات سابقة، على أن الهيئة تعتمد على محورين لتحقيق مخطط

جذب السفن، الأول منح الحوافز والتسهيلات، والثانى العمل على تحسين مستوى

الخدمات البحرية المقدمة للسفن، مشدداً على أن منح تخفضيات فى الرسوم لا

يعنى تخفيض مستوى الخدمة.