تأبين الصحفى الراحل رضا غنيم فى الصحفيين غدا

رحاب صبحىتنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين تأبين الصحفى الراحل رضا غنيم، بجريدة المصرى اليوم، غداً فى الخامسة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمبنى النقابة.ويذكر أن رضا غنيم توفى فى 27 فبراير الماضى على إثر إصابته بـ"غيبوبة سكر" عن عمر ناهز الـ27 عاماً ،قبل أيام قليلة من عرض

رحاب صبحى



تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين تأبين الصحفى الراحل رضا غنيم، بجريدة المصرى اليوم، غداً فى الخامسة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمبنى النقابة.



ويذكر أن رضا غنيم توفى فى 27 فبراير الماضى على إثر إصابته بـ”غيبوبة سكر” عن عمر ناهز الـ27 عاماً ،قبل أيام قليلة من عرضه على لجنة تحت التمرين المؤهلة للقيد بالنقابة.

