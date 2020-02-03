«باتا» توقع عقد شراكة مع علامة تجارية عالمية خلال أسبوعين

تترقب الشركة المصرية للأحذية «باتا» التابعة لقطاع الأعمال العام، توقيع عقد شراكة مع إحدى العلامات التجارية العالمية خلال أسبوعين بعد الانتهاء من الاتفاق على كل التفاصيل، بحسب تصريحات شكرى حماد رئيس مجلس الإدارة.

وأضاف لـ«المال»، أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية، فى تسجيل علامة تجارية جديدة باسم «بى كونفرت»، مع الاحتفاظ بالعلامة الرسمية للشركة المعروفة باسم «باتا»، لافتا إلى أن العلامتين سيتم وضعهما على كل المنتجات الجديدة من الأحذية.

ولفت «شكر» إلى أنه من المتوقع تحقيق مبيعات تصل إلى 70و80 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل (2020-2021) مقابل مبيعات متوقع أن تتجاوز 44 مليون جنيه خلال موازنة 2019- 2020 بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية.

وقال إنه من المتوقع افتتاح فرع الشركة فى منطقة الزيتون، منتصف فبراير الحالى بعد الانتهاء من أعمال تطويره، مشيرًا إلى أنه يتم فى الوقت الحالى إجراء مفاوضات مع عدد من الشركات المحلية لا سيما الكيانات الشقيقة، لتوريد أحذية عمل «سفتي»، لصالح العمالة مصحوبة بعروض وتخفيضات مناسبة.

وكان «حماد» – قال فى وقت سابق- إن الشركة تعاقدت مع مكتب الاستشارات الهندسية «صالح وحجاب» لتنفيذ خطة تطوير الفروع التابعة للشركة، إذ تعتمد خطة تطوير «باتا» على 3 محاور رئيسية، تشمل تطوير عملية التصنيع والجودة وتغيير الفكر التسويقى القديم والمتاجرة وتوريد المنتجات للشركات الصناعية.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك100 فرع، من بينهم 50 يتم تشغيلهم بالإدارة الذاتية وتطبيق أنظمة القطاع الخاص، و40 فرعا تم التعاقد مسبقا على تشغيلهم بالشراكة مع القطاع الخاص، و10 أفرع لاتزال مغلقة، وندرس مدى إمكانية استغلالها ومتوقع تحويلهم إلى مخازن، لا سيما وأن مواقعهم غير تجارية.

يُشار إلى أن شركة «باتا» العالمية افتتحت أول مشروعاتها فى مصر مطلع ثلاثينيات القرن الماضى، وحققت انتشارا واسعًا؛ لجودة منتجاتها، وتم تأميمها عام 1961 واستمرت بنفس الاسم رغم انفصالها عن الشركة العالمية الأم التى بدأت أعمالها فى 1894 بالتشيك.

وحققت الشركة 27 مليون جنيه صافى مبيعات نهاية يونيو 2018، بصافى ربح 1.5 مليون جنيه بعد خصم الضريبة، بنسبة %38 من المستهدف فى الموازنة الماضية، كما حققت إجمالى إيرادات 30.6 مليون جنيه فى العام المالى (2016-2017).