بُشرى سارة لمشاهدى المونديال من الوطن العربى

سمية كمالترددت أنباء عن أن القنوات الرياضية السعودية ستنقل مباريات كأس العالم بالمجان للجمهور العربي.أكد ذلك غازي الحارثي، الصحفي السعودي، عبر حسابه الرسمي علي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".، مشيرا إلى وجود مصادر أكدت أنه من اليوم لن تضطر الجماهير العربية لدفع مبالغ اشتراكات عالية إلى&nbs



سمية كمال

ترددت أنباء عن أن القنوات الرياضية السعودية ستنقل مباريات كأس العالم بالمجان للجمهور العربي.

أكد ذلك غازي الحارثي، الصحفي السعودي، عبر حسابه الرسمي علي منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.، مشيرا إلى وجود مصادر أكدت أنه من اليوم لن تضطر الجماهير العربية لدفع مبالغ اشتراكات عالية إلى bein sport لمتابعة المونديال العالمي.

كما نشرت “EYGPT SAT” عبر حسابها الرسمي علي “فيس بوك” أن هناك أنباء عن حصول قنوات “KSA SPORY “ على حقوق بث جميع مبارايات كأس العالم علي القمر الصناعي نايل سات، وعرب سات بتقنية HD، كهدية للجمهور العربي.

وقد غرد تركي آل شيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية عبر منصة تويتر قائلا “انتظروا أخبارا ستسعد الوسط الرياضي على القنوات الرياضية”.