«بي.واي.دي» الصينية ترد على تقرير يزعم إنهاء تسلا اتفاق توريد بطاريات

نفت “بي.واي.دي” شركة صناعة السيارات الكهربية والبطاريات الصينية، يوم الثلاثاء تقريرا إعلاميا قال إن شركة تسلا، عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكية، قد أنهت اتفاقا مع الشركة الصينية لتوريد البطاريات.

كانت صحيفة ذا كوريان إيكونوميك اليومية نقلت أمس الأول عن مصادر بالقطاع قولها إن تسلا المملوكة لقطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك لم تطلب من بي.واي.دي توريد كمية إضافية من البطاريات لمركبات معينة من طراز تسلا موديل 3 بعد انتهاء اتفاق التوريد بينهما في وقت سابق من العام.

وقالت بي.واي.دي في بيان لرويترز إن التقرير “لا يتفق مع الوضع الفعلي”.