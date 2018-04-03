بي سي للتطوير العقاري: مصر سوق جاذب للاستثمارات العربية

المال خاصأعلنت شركة "بي سي" للتطوير العقاري - رائد التنمية العمرانية بالاسكندرية - عن اعتزامها التوسع في مشروع اليكس وست من خلال طرح مراحل جديدة واعدة قريبًا، والتي ستكون محل جذب للمصريين والعرب، وذلك باستثمارات تقدر بـ 500 مليون جنيه.جاءت تصريحات الشركه قبيل مشاركتها في فاعليات "معرض عقارات مصر

المال خاص

أعلنت شركة “بي سي” للتطوير العقاري – رائد التنمية العمرانية بالاسكندرية – عن اعتزامها التوسع في مشروع اليكس وست من خلال طرح مراحل جديدة واعدة قريبًا، والتي ستكون محل جذب للمصريين والعرب، وذلك باستثمارات تقدر بـ 500 مليون جنيه.

جاءت تصريحات الشركه قبيل مشاركتها في فاعليات “معرض عقارات مصر- EPS الذي يُقام في دبي في الفترة من 12 الي 14 من الشهر الجاري.

تأتي مشاركة “بي سي للتطوير العقاري” في هذا المعرض لتسليط الضوء على المناخ الاستثماري الجاذب في مصر بين المستثمرين العقاريين العرب المشاركين في هذا الحدث، بالإضافة إلى الترويج لمشروعها العملاق “اليكس وست” الذي يقع غرب محافظة الاسكندرية، بين المصريين المقيمين بالخارج والعرب الراغبين في الاستثمار في المتكامل الوحيد في الاسكندرية.

من جانبه، قال هشام أكرم، العضو المنتدب للشركة “حرصنا على المشاركة بمعرض عقارات مصر باعتباره تجمعًا دوليًا واقليميا استثنائياً يتم فيه الترويج للسوق العقاري المصرى الذي يعد محل جذب لكافة الاستثمارات العقارية”

وأضاف أن المعرض يُعد فرصة هائلة لطرح مشروعنا المتميز “اليكس وست” والمراحل الجديدة التي من المتوقع أن تلقى قبول كبير بين الباحثين عن فرص واعدة للاستثمار في غرب الاسكندرية، سواء المصريين المغتربين بالخارج أو العرب الذين يعتبرون مصر بلد ثاني لهم، وذلك بفضل موقع “اليكس وست” الاستراتيجي ومساحته الشاسعة الممتدة على 620 فدان، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية لجميع مراحله 50 مليار جنيه.

وأكد هشام أكرم على حرص الشركة على تقديم منتجات عقارية متميزة تتسم بتصميمات عصرية ومساحات سكنية متنوعة، بالاضافة الي حدائق تتمتع باطلالة ساحرة على بحيرة مريوط وملاعب الجولف، حيث تشمل كافة المرافق والخدمات ووسائل الراحة.

ويُعد اليكس وست أضخم مشروع متكامل متعدد الأغراض، حيث يضم وحدات سكنية متنوعة بين شقق وفيلات وخدمات تعليمية من مدارس ودور حضانة ووحدات إدارية وتجارية وكذلك نوادي وملاعب رياضية وفنادق مصممة جميعها طبقا لأحدث معايير الهندسة المعمارية ليوفر كافة إحتياجات ومتطلبات الملاك.

كما يضم مشروع “اليكس وست” عددا من المنشآت الترفيهية والخدمية الراقية تضم أشهر العلامات التجارية العالمية وشوارع للمشاه تحاكي في طابعها الشوارع الأوروبية والمدن العالمية. يوفر “اليكس وست” وحدات إدارية تناسب جميع الإستخدامات، لتشكل أكبر تجمع للأعمال في محافظة الإسكندرية ويضم أكثر من 100 شركة ومؤسسة.

معرض عقارات مصر، هو أول معرض عقاري مصري دولي متنقل يشمل دول الخليج ويمتد الي العاصمة الانجليزية لندن ويضم عددا من كبرى الشركات المصرية والاماراتية العاملة بالسوق المصري، لترويج عقارات فاخرة لجميع المستثمرين ويُقام في مركز دبي التجاري العالمي.

