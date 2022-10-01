«بي تك»: 38.6 مليار جنيه مبيعات الهاتف المحمول خلال 8 شهور

كشف الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بي تك أن مبيعات السوق طبقا للمجموعات السلعية أظهرت تراجع مبيعات أجهزة الهاتف المحمول خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الجاري، بنحو 8% لتسجل 38.6 مليار جنيه مقابل 41.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021 ، مرجعا أسباب التراجع إلى ارتفاع معدلات التضخم وكذلك تراجع معدلات الاستيراد.

وأضاف أن مبيعات الأجهزة المنزلية سجلت نموا بنحو 45% لتصل إلى 25.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 17,3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وشهدت مبيعات “الشاشات” نموا بنسبة 37% لتبلغ 12.5مليار جنيه مقابل 9.1 مليار جنيه.

وأشار خطاب إلى أن “الأجهزة المنزلية الصغيرة” سجلت نموا بنحو 35% لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه، كما زادت مبيعات “السخانات” في السوق المصرية بنحو 41% لتسجل 1.8 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021، وحققت مبيعات “التكييفات” ارتفاعا بنحو 28% لتسجل 9.9 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه ، كما زادت مبيعات “الكمبيوتر” بنسبة 13% لتبلغ 6.6 مليار جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه.

وأوضح خطاب أن هناك انخفاض في حجم مبيعات السوق خلال التسع أشهر الاولى من العام الحالي من حيث القيمة بالنسبة للأجهزة المنزلية والالكترونية حيث انخفض خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3% ليسجل 36.1 مليار جنيه مقابل 37.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني والذى تراجع بنسبة 3% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي ليحقق 38.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المبيعات من حيث الكمية حققت تراجع بنسبة 4% خلال الربع الثالث من العام الحالي لتسجل 9.7 مليون جهاز من الأجهزة المنزلية والإلكترونية مقارنة بنحو 10.1 مليون جهاز خلال الربع الثاني محققة تراجع بنحو 11% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي والذى بلغ 11.3 مليون جهاز.

وتوقع خطاب أن يحقق السوق نسبة مبيعات خلال الربع الأخير من العام الحالي تصل إلى 35.4 مليار جنيه متضمنة 12.7 مليار جنيه للهواتف المحمولة ، و4.8 مليار جنيه للشاشات، و9.9 مليار جنيه للأجهزة المنزلية الكبيرة، و3.2 مليار جنيه لأجهزة الكومبيوتر ، و2.2 مليار جنيه للأجهزة المنزلية الصغيرة، و1.6 مليار جنيه للتكيفات ومليار جنيه للسخانات.

من جانب آخر أشار خطاب إلى أن قيمة التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة(يناير-يوليو) من العام الحالي ارتفع بنحو 102% ليبلغ 16.4 مليار جنيه استحوذت مبيعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على 38% من إجمالي التمويل الاستهلاكي وذلك مقارنة بنحو 8.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأضاف أن بي تك تحتل المركز الأول بأكبر حصة سوقية في التمويل الاستهلاكي في مجال الأجهزة الكهربائية والالكترونية في مصر حيث بلغت حصتها 41%.

وأوضح أن الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال الأجهزة المنزلية والالكترونية بدأ منذ عام 2009 من خلال ضخ استثمارات جديدة في مجال السوق الاستهلاكي بلغت 175 مليون جنيه مع الشركة القابضة للسياحة والسينما والتى تعتبر من الشركات الناجحة بين القطاع العام والخاص.