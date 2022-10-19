«بي تك» و«نون» تطلقان متجرًا إلكترونيًا لتسويق الأجهزة المنزلية

وقعت شركة “بي.تك”، العاملة فى مجال تجارة الإلكترونيات وأحد أكبر موزعي الأجهزة المنزلية في مصر، مذكرة تفاهم مع “نون”، المنصة الرقمية للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط ، لإطلاق قسم مخصص لـ “بي.تك” على منصة “نون” لتلبية احتياجات عملائها المختلفة من خلال مجموعة متنوعة وكبيرة من المنتجات المتاحة للبيع.

تساهم هذه الشراكة في دعم بى تك منصة “نون” على زيادة حجم بيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية المعروضة عبر منصتها في مصر، لضمان تجربة تسوق فريدة عبر الإنترنت لمنتجات “بي.تك” لتلبية تطلعات العملاء وتحقيق أعلى معايير الرضا والراحة وعملية توصيل آمنة وسريعة.

وسوف يوفر متجر “بي.تك” الإلكتروني عبر موقع “نون” مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات للعملاء من كبري العلامات التجارية العالمية وعلى رأسها سامسونج وتورنيدو وديل وبيبي ليس وبراون وشاومي ويونيون اير وفريش وإل جي بأسعار تنافسية.

ومن جانبه، قال محمود خطاب، نائب الرئيس التنفيذي لـ “b_labs” وقطاع التجارة الإلكترونية في بي.تك ” نحرص في بي.تك على تعزيز الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية وذلك في إطار خطة الشركة لتصبح منصة إلكترونية متكاملة وتعزيز جهود التحول الرقمي. ومن خلال الشراكة مع نون، نفخر بالتعاون مع واحدة من كبرى منصات التجارة الإلكترونية لتعزيز تواجدنا عبر الإنترنت وتلبية احتياجات عملائنا مع ضمان تجربة شراء سريعة ومتكاملة للجميع.”

يضم متجر بي.تك على نون فئات منتجات متنوعة من الإلكترونيات مثل شاشات التلفزيون والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وملحقات الهاتف المحمول، والأجهزة المنزلية المناسبة لجميع أحجام المنزل بالإضافة إلى أساسيات ولوازم المطبخ، إلى جانب منتجات التجميل بما في ذلك أدوات تصفيف الشعر ومنتجات العناية الشخصية.

ويعزز هذا التعاون زيادة قنوات التوزيع الخاصة ببي تك بصفتها شركة التجزئة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية في مصر من خلال شبكة نون اللوجستية والتنفيذية الرائدة التي توفر لعملائها خدمات توصيل سريعة في جميع أنحاء مصر.

قال مصطفى سالم، نائب رئيس في قسم النمو والاستراتيجية الرقمية: “نفخر بهذه الشراكة المهمة مع “بي.تك”، لكونهم من أكبر الشركات الموثوق بهم والأكثر شهرة في مصر، وتمثل هذه الشراكة أول تعاون لهم كأكبر شركة في مجال البيع والتجزئة للأجهزة الكهربائية والمنزلية في مصر مع منصة تجارة إلكترونية.”

وأضاف سالم: “سيساهم ذلك في توسع نون المستمر في فئة منتجات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، مع الاستفادة من القاعدة الكبيرة لعملائنا من خلال تقديم عمليات توصيل مضمونة وسريعة لجميع منتجات “بي.تك” المختلفة بأفضل الأسعار لزيادة مدخراتهم”.