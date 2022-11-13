«بي.تك»: حجم أعمالنا تجاوز مليار جنيه خلال 2022

التقى الدكتور محمود خطاب المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي.تك” العاملة في مجال تجارة الإلكترونيات، وأحد أكبر موزعي الأجهزة المنزلية في مصر، وفد شركة “إل جي” العالمية في مصر.

وضمت الزيارة الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “إل جي” العالمية “جو وان شز “، والمدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال افريقيا “لي ال هوان” بالإضافة إلى عدد آخر من الفريق الإداري للشركة، وذلك على هامش زيارة وفد الشركة العالمية لمصنعهم في العاشر من رمضان.

تكريم “بي.تك” خلال الزيارة

وخلال الزيارة كُرمت شركة بي.تك باعتبارها من أبرز شركاء مجموعة “إل جي” في مصر منذ ما يقرب من 25 عامًا، وأن حجم الأعمال لسنة 2022 تجاوز المليار جنيه، وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية التوسع في أعمال الشركتين معًا، والخطط المستقبلية لتطوير وتغطية احتياجات السوق المحلية.

“بي -تك”: لدينا خطة توسعات طموحة.. وإضافة المزيد من الفروع لشركاتنا قريبا

وقال الدكتور محمود خطاب المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي.تك: هذه الزيارة تأتى فى إطار جهود الشركة في التواصل مع جميع شركاء نجاحها في السوق المصرية.

وأضاف خطاب “نعتز بوجود شريك كبير في مجال الالكترونيات والأجهزة المنزلية كشركة “إل جي” ونفتخر بكوننا الشريك الأول للشركة العالمية في مصر. لدينا خطة طموحة للتوسع وإضافة المزيد من الفروع لشبكتنا لخدمة أكبر عدد من عملائنا وتوفير مختلف العلامات التجارية العالمية والمصرية لتلبية كافة احتياجات العملاء.”

تفاصيل الزيارة

وتضمنت الزيارة جولة في أحد فروع بي.تك حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل عن كافة المنتجات التي تقدمها الشركة سواء من الماركات العالمية أو المحلية بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة ما بين أقساط فريدة مع فترات سداد متنوعة من خلال خدمة “ميني كاش” والتي تقدم خطط أقساط لمدة تصل إلى 48 شهرا، مع الموافقة على الائتمان الفوري والتسليم السريع للمنتجات، إلى جانب خطة تقسيط بدون دفعة أولى بالإضافة إلى خيارات الدفع عبر الإنترنت.

“ال جي”: المناخ العام للاستثمار في مصر جيد

وخلال الزيارة، قال جو وان شز، الرئيس والمدير العام لشركة “إل جي” العالمية: “نعتز بكون شركة كبيرة مثل شركة بي.تك من أبرز الشركاء لنا في مصر، ويعد المناخ العام للاستثمار في مصر جيد والدليل علي ذلك حجم أعمالنا مع شركة بي.تك التي تصل إلي مليار جنيه، كما أننا نمتلك الحصة السوقية الأكبر في الغسالات المنزلية، بالإضافة إلي حصة سوقية تبلغ 30% في التليفزيونات.”

حجم أعمال بي-تك وخطة التوسع

ويبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية لشركة “بي.تك” في السوق المصرية ما يقرب من 4 مليارات جنيه، حيث تستهدف الشركة تنمية شبكة فروعها الواسعة لتغطية 22 محافظة من خلال 153 فرعًا تمتد على مساحة 82,000 متر مربع، وتستهدف خطة توسع الشركة افتتاح 10 فروع جديدة قبل نهاية عام 2022 في جميع أنحاء الجمهورية لتوفير فرع للشركة على بعد 15 دقيقة من كل عميل.