«بي تك» توقع شراكة مع Coldwell Banker Star Club لتعزيز العلاقة بين تجزئة الإلكترونيات والعقارات

أعلنت اليوم بي تك المتخصصة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة كولدويل بانكر مصر إحدى كبرى شركات الاستثمار والتسويق العقاري في مصر والتي بمقتضاها تصبح شركة بي تك شريكًا استراتيجيًا في برنامج Coldwell Banker Star Club ، المقدم من شركة كولدويل بانكر مصر لعملائها.

وبموجب اتفاقية الشراكة، يحصل أعضاء البرنامج على حلول متكاملة لفرش وحداتهم، بالإضافة إلى خصومات حصرية تشمل مجموعة متنوعة من منتجات بي تك، في خطوة مهمة ضمن استراتيجية بي تك الطموح لتعزيز العلاقة بين قطاعي تجزئة الإلكترونيات المنزلية والعقارات في مصر.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل كل من، محمد خطاب، نائب الرئيس التنفيذي لـb_labs وقطاع التجارة الإلكترونية في بي تك، وكريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر. وقد شهد التوقيع حضور كل من محمد عبد الحميد، رئيس قطاع بي تك بيزنس، وعمر سالم، مدير التسويق في بي تك بيزنس، وأحمد رشاد، مدير مبيعات التطوير العقاري في بي تك بيزنس، وأحمد حافظ، رئيس قسم التطوير العقاري في بي تك بيزنس.

بالإضافة إلى محمد سامي، نائب رئيس مجلس الإدارة للمبيعات في كولدويل بانكر مصر، وإيناس المهدي، مديرة قسم التسويق في كولدويل بانكر مصر، ومينا فاروق، مدير الفعاليات والاتصالات في كولدويل بانكر مصر.

وتأتي هذه الشراكة بهدف تعزيز الامتيازات التي تقدمها شركة كولدويل بانكر مصر لأعضاء برنامج CB Star Club الذي أطلقته لتوفير خدمات مختلفة وتجربة استثنائية لعملائها بداية من وقت شرائهم للعقار وحتى السكن فيه. وذلك عن طريق تقديم العديد من الحلول المتكاملة لفرش الوحدات التي تشمل تزويد الوحدة بجميع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات اللازمة، بجانب خصومات حصرية مقدمة من بي تك على مجموعة كبيرة من منتجاتها ومنتجات العلامات التجارية التي تحمل بي تك توكيلاتها مثل اريستون واندسيت وميلا وبيبيليس والترا.

وفي سياق متصل أوضح محمد خطاب، نائب الرئيس التنفيذي لـb_labs وقطاع التجارة الإلكترونية في بي تك، عن سعادته بالشراكة الجديدة قائلاً، “تمثل هذه الشراكة مع كولدويل بانكر مصر خطوة مهمة في إطار استراتيجيتنا لتوسيع نطاق عملياتنا اللوجستية والتشغيلية، فضلا عن توسيع قاعدة العملاء، من خلال خدمات “بي تك بيزنس” التي تسعي لدعم المطورين العقاريين في توفير خدمات متميزة لعملائهم وإيجاد حلول ذكية تناسب جميع العملاء. ولطالما جاء تلبية احتياجات العملاء على قمة أولويات بي تك ولذلك نتطلع إلى العمل عن كثب مع كولدويل بانكر مصر كشريك استراتيجي في برنامج CB Star Club وتوفير خصومات حصرية على مجموعة متنوعة من أحدث الأجهزة المنزلية لأعضاء البرنامج.”

ومن جانبه صرح كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر قائلاً، “سعداء جداً بعقد الشراكة مع بي تك كونها واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تجزئة الأجهزة المنزلية والإلكترونية في السوق المصرية حيث تأتي هذه الشراكة توفية للوعود التي قطعناها لعملائنا خاصةً أعضاء برنامج CB Star Club بتوفير خصومات متميزة تناسب كافة شرائح العملاء للحصول علي تجربة استثنائية لا تتوقف عند التعاقد على الوحدات، بل تستكمل خطوات الاستلام والفرش وحتي السكن في إطار حرصنا علي توطيد علاقاتنا بعملائنا وتطبيق سياسة ولاء العملاء بالشركة.”

وعلق محمد سامي، نائب رئيس مجلس الإدارة للمبيعات، قائلًا، “هذه الشراكة لن تقتصر فقط على برنامج Coldwell Banker Star Club بل ستتوسع لتشمل آفاقا أخرى فيما يتعلق بالمشاريع الحصرية التي تسوق لها الشركة.”

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشراكة ليست الأولى من نوعها التي تقوم بها بي تك مع شركات التطوير والاستثمار العقاري بالسوق المصرية من خلال خدمات بي تك بيزنس سعياً نحو دفع عجلة النمو والتحول التكنولوجي في قطاعات الأعمال المختلفة وعلى رأسها القطاع العقاري، مما سيشهد تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري. فيسبق هذه الشراكة، التعاقد مع شركة كابيتال جروب بروبرتيز في مجال تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة لتزويد إحدى مراحل الوحدات السكنية كاملة التشطيب بمشروع (البروچ) بأحدث الأجهزة المنزلية المتطورة.

إلى جانب مجموعة من الشراكات المهمة الأخرى مع سوديك، وأوراسكوم وفندق موفنبيك، والعديد من الفنادق، والمنشآت السياحية، والمطاعم والكافيهات، والمؤسسات التعليمية، والوزارات والهيئات الحكومية لتقديم مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية والخدمات المتكاملة التي تشمل التوصيل والتركيب والصيانة الفورية.