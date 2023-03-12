بي تك توقع اتفاقية مع طلبات مارت لبيع الإلكترونيات خلال 20 دقيقة

وقعت اليوم شركة بي تك، المتخصصة في مجال تجارة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، اتفاقية شراكة مع طلبات مارت، منصة التجارة السريعة الرائدة في المنطقة، لتعزيز تجربة شراء العملاء وفتح منفذ بيع جديد لمنتجات بي تك من الإلكترونيات الاستهلاكية من خلال منصة طلبات مارت.

وشهد توقيع الاتفاقية بين الطرفين حضور السيد محمد خطاب، نائب الرئيس التنفيذي لـb_labs وقطاع التجارة الإلكترونية في بي تك، ومحمد سكينة، المدير العام طلبات مارت مصر، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من فريق القيادة في الشركتين.

وتعد هذه الاتفاقية، التي تمتد لمدة عام من تاريخ التوقيع، هي الأولى من نوعها بين شركة بي تك وشركة طلبات مارت حيث تتماشي مع جهود طلبات مارت لتوفير مجموعة واسعة ومتنوعة من الإلكترونيات الاستهلاكية من خلال بي تك، كونه أكبر بائع تجزئة للأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية في مصر.

وتتضمن الاتفاقية توريد بي تك لمنتجات الإلكترونيات الاستهلاكية لشركة طلبات مارت لتقوم بعرضها للبيع من خلال تطبيقها الإلكتروني ليتمكن العملاء من الاستفادة من خدمة التوصيل السريع التي تقدمها الشركة في 20 دقيقة أو أقل.

وسيتمكن العملاء من التسوق من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من منتجات العناية الشخصية الإلكترونية والأجهزة المنزلية الصغيرة عالية الجودة كمحضر القهوة، المروحة، ومجفف الشعر، على سبيل المثال لا الحصر، من مختلف العلامات التجارية العالمية مثل براون وفريش وبوش مع ضمان توفير خدمة توصيل موثوقة في وقت قياسي.

وفي سياق متصل، أعرب السيد محمد خطاب، نائب الرئيس التنفيذي لـb_labs وقطاع التجارة الإلكترونية في بي تك عن سعادته قائلاً، “تمثل الشراكة الجديدة مع طلبات مارت خطوة كبيرة وهامة في إطار تحقيق استراتيجية التوسع الطموحة التي تسعى إليها شركة بي تك في سبيل تلبية الاحتياجات المتطورة ومواكبة نمط الحياة السريعة لدى عملائنا، الذين لطالما جاءوا في قمة أولوياتنا. فالتوسع الذي تسعى إليه الشركة لا يقتصر على فتح فروع جديدة لبي تك في جميع أنحاء الجمهورية، بل يتضمن أيضاً الاستثمار في التجارة الإلكترونية ضمن استراتيجيتنا للتحول الرقمي من خلال فتح منافذ بيع جديدة تحقق الراحة لعملائنا من حيث الوقت والمجهود وهو ما نسعى إليه من خلال شراكتنا مع طلبات مارت التي تقدم توصيل سريع وآمن لمنتجاتنا.”

ومن جانبه صرح محمد سكينة، المدير العام لطلبات مارت مصر: “تمثل شراكتنا مع بي تك فصلًا جديدًا نفتخر به في رحلة طلبات مارت لتقديم تجربة رائعة لملايين العملاء في جميع أنحاء مصر، نحن فخورون بشراكتنا مع شركة الأجهزة المنزلية والإلكترونية الرائدة لأنها تتماشي مع واحدة من أهم أولويات طلبات مارت وهي مواصلة تعزيز العروض والمنتجات لتلبية احتياجات عملاءنا اليومية بسرعة فائقة وبطريقة مريحة وآمنة”.

وتابع: نحن فخورون أيضًا أنه إلى جانب احتضان الآلاف من الشركات المحلية ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة من خلال التكنولوجيا، تتعاون طلبات مارت أيضًا مع قادة السوق مثل بي تك لتعزيز الخدمات والعروض”.