« بي .تك» تكرم أوائل الدبلومات الفنية

قامت شركة “بي. تك” للتجارة والتوزيع بتكريم أوائل شهادات الدبلومات الفنية التجارية للعام 2020، وذلك لشهادات دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية (نظام السنوات الخمس)، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث)، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج (نظام السنوات الثلاث)، وأقامت لهم حفل تكريم بمقر الشركة بمدينة نصر، وقدمت لهم أجهزة “لاب توب” وهدايا مادية.



و قال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة” بي. تك” للتجارة والتوزيع “لدينا قناعة بأن التعليم الفني في مصر بحاجة للكثير من الدعم حتى نستطيع أن نوفر للسوق كفاءات مصرية شابة قادرة على تلبية احتياجات السوق”.

وأضاف :”فخورون بقدرة طلابنا على التفوق وإحراز نتائج مبهرة في ظل ظروف انتشار جائحة كورونا، لذا فنحن سعداء بدعمنا لأبنائنا من أوائل شهادات الدبلومات الفنية التجارية.”

دكتور محمود خطاب في لقائه مع الطلاب.

وأشار :”بادرنا بإنشاء مدرسة بي. تك للتكنولوجيا التطبيقية كأول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة كتخصص نادر وجديد من نوعه في مصر، والتي تم فتح باب التقديم لها هذا العام استعدادا للعام الدراسي المقبل 2020/ 2021، كخطوة على هذا الطريق الذي نأمل أن نقطع فيه المزيد والمزيد، لتأهيل الشباب لسوق العمل.” محمود خطاب يكرم أوائل الطلاب.



وعملت “بي. تك” على مدار عدة شهور استعدادا لافتتاح مدرسة “بي. تك” للتكنولوجيا التطبيقية، وتمت الاستعانة بأفضل المتخصصين لوضع مناهج الدراسة وكذلك الإدارة الأكاديمية والفنية لتحقيق كل عناصر النجاح المطلوبة لهذه التجربة، إيمانًا من الشركة بأهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في تطوير وتحديث أساليب التعليم، وقيام كل طرف بدوره لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا من مستقبل أفضل يليق بمكانة مصر وشعبها.



وتعد مدرسة” بي. تك” للتكنولوجيا التطبيقية شراكة جديدة من نوعها تقدم تخصص مهم للغاية وهو مجال تجارة التجزئة فهناك تعطش للكفاءات في هذا المجال بالسوق، وفرص توظيف كبيرة للشباب في قطاع التجزئة حيث ينتشر هذا التخصص في معظم الصناعات.

واحتل قطاع تجارة التجزئة والجملة المركز الأول بشأن المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة النصف الأول من العام المالي 2019/ 2020 ووصلت نسبة مساهمته إلى 14.7%، وسيحصل طلاب المدرسة على شهادة مصرية معتمدة دوليًا، وتقان للغة الإنجليزية وسيتم تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية بها لتأهيل الطلاب بشكل كامل على مواكبة احتياجات سوق العمل والقدرة على المنافسة الدولية.

