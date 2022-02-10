«بي تك» تفتتح 14 فرعا جديدا للعلامة التجارية «B.TECH»

أطلقت شركة “بي. تك” أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الإلكترونية و الكهربائية بالسوق المصرية أول فروع سلسلة علامتها التجارية الجديدة “” B. TECH X .



ويعد الفرع الأول تنفيذا لاتفاقية وقعتها شركة بي تك مع الشركة الوطنية للطرق والكباري لافتتاح فروع العلامة التجارية الجديدة “B. TECH X” في سلسلة محطات شل أوت، ومن المستهدف الوصول لثمانية الاف متر مربع من المساحات البيعية باستثمارات تتجاوز 75 مليون جنيه في عام 2022.

وتم افتتاح 14 فرعا خلال الخمسة اشهر السابقة في القاهرة والجيزة والاسكندرية ، ثم سيتم التوسع في باقي المحافظات.



ومن جانبه قال الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي. تك”: “تتيح سلسلة فروع علامتنا التجارية الجديدة مجموعة متنوعة من الأجهزة الالكترونية الذكية والكهربائية والإكسسوارات للعديد من العلامات التجارية ، مما يمنح المستخدم فرصة جيدة لاختيار المنتج الذي يتوافق مع احتياجاته ، كما تتيح تلك الفروع امكانية الشراء اون لاين لباقي الاجهزة التي توفرها شركتنا والغير متاحة في تلك الفروع مع الاستلام الفورى دون ترك السيارة الي جانب خدمة التوصيل المنزلي.



وأستطرد خطاب “ثقة عملائنا بنا هي المحرك الأقوى فزيارة أكثر من عشرين مليون زائر لفروعنا المختلفة خلال العام الماضي 2021 شهادة ثقة نعتز ونفخر بها، ولقد أصبحنا من خلال 115 فرع نغطي 25 محافظة على مستوى الجمهورية، لنكون دائمًا جديرين بالثقة التي أولاها لنا عملائنا، ولدينا مخطط لافتتاح 20 فرع جديد للعلامه التجارية الجديده خلال العام الجاري 2022، قمنا بالفعل بافتتاح فرعين منهم في شهر يناير ، وتعد فروع B.TECH X هي انطلاقة تطوير جديدة في طرق العرض وإضافة لباقة مميزة من الخدمات المواكبة للتطور، كما تشمل إستراتيجيتنا اختيار مواقع استراتيجية جديدة تمكننا من أن نكون الأقرب لعملائنا أكثر وأكثر، ولازلنا نعمل من اجل تحقيق مزيد من النجاحات والاستدامة ومزيد من القيمة المضافة لكل من العملاء والمجتمع.”



و أضاف خطاب “نحن فخورين بما نحققه من إنجازات في استراتيجيتنا التوسعية الطموحة التي تستهدف تحقيق متطلبات عملائنا وان نكون الأقرب إليهم بالوصول لكافة المحافظات، وكذلك نضمن لهم أفضل الأسعار للسلع التي نوفرها وذلك بخلاف خلق فرص عمل جديدة ليصبح إجمالي عدد موظفينا أكثر من 5 آلاف موظف مدربين على أعلى مستوى.



وتطبق سلسلة متاجر العلامة التجارية الجديدة “B. TECH X” المبادرة الجديدة التي أطلقتها شركة بي تك مؤخرًا لمطابقة أفضل سعر لصالح عملائها، في خطوة هي الأولى من نوعها في السوق المصري، والتي تضمن للعملاء الحصول على أفضل الأسعار من خلال فروع الشركه المنتشرة في 25 محافظة و29 مدينة على مستوى الجمهورية، أو عبر تطبيق الشركة الاليكتروني.



ومن الجدير بالذكر أن شركة “بي. تك” تواصل تقديم خدمات التقسيط المباشر المتميزة التي اشتهرت بها منذ انطلاقها بالسوق المصري، والتي تناسب الإمكانات والاحتياجات المتنوعة لعملائها، وقد قامت الشركة بتطوير خدماتها للتقسيط والسداد وتم إتاحتها عبر منصاتها الإليكترونية، حتى يتمكن عملائها من تعزيز قدراتهم الشرائية لعيش الحياة التي يتمنونها وبالأسلوب الذي يقابل طموحاتهم ويتوافق مع طريقة حياتهم، كما تتيح التقسيط حتى 48 شهر، مع الحصول على الموافقة والتسليم الفوري في نفس اليوم، والتقسيط بدون مقدم، والحصول على حد ائتماني فوري، كل ذلك من خلال خدمات الميني كاش.