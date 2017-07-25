بي تك تفتتح فرعًا جديدًا باستثمارات 8 ملايين جنيه

أمانى العزازىافتتحت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك، ميجا ستور للأجهزة المنزلية والإلكترونيات بمدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية، الفرع الثاني لشركة بي تك.وأشار د. محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة بي ت

أمانى العزازى

افتتحت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك، ميجا ستور للأجهزة المنزلية والإلكترونيات بمدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية، الفرع الثاني لشركة بي تك.

وأشار د. محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة بي تك والعضو المنتدب إلى استراتيجية شركة بي تك التي تستهدف دعم الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، وذلك بالتوسع في السوق المصرية، والفهم العميق لخطط وبرامج الدولة للتنمية وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

ومن جانبها، أعربت مرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن سعادتها بهذا الافتتاح قائلة: “يأتي هذا الافتتاح في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لقطاع الأعمال وشركات التجارة التابعة للشركة القابضة والقطاع الخاص ممثل في شركة بي تك للتجارة والتوزيع، وذلك بهدف الاستغلال الأمثل لأصول الشركات بما يؤدي إلى تعظيم العوائد على الشركات ومشاركتها في تنمية اقتصاد الدولة”.

وأكدت “مرفت” أن نظام المشاركات مع القطاع الخاص حافظ على تطوير فروع التجارة الداخلية مع نقل خبرات الشركات الكبرى في البيع والعرض، لافتة إلى أن التطوير يتيح الفرصة لفتح أسواق جديدة، ويساعد فى تنمية الخدمات فى قطاع النشاط التجاري، ويساهم في توفير السلع الاستهلاكية بالشكل اللائق وخلق مزيد من فرص العمل للشباب.

وفي سياق أخر، تعد شركة بي تك هي أول شركة مصرية وعربية تحصل على شهادة الجودة الأوروبية، من خلال تطبيق منظومة إدارة الجودة الشاملة، للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة في كل عملية تقوم بها.