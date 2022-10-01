«بي تك» تعلن الاثنين المقبل تفاصيل شراكة جديدة بحصة 34%

قال الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي تك” إن شركته ستعلن بعد غد الاثنين عن تفاصيل دخول بعض الجهات للحصول على حصة بنسبة 34% من “بي تك” .

وأضاف خلال افتتاح الشركة أحدث فروعها بالإسكندرية أن الشراكة المرتقبة ستتم بالتوازي مع تخارج الصندوق الانجليزي من الشركة.

ويصل إجمالي استثمارات بي تك في مصر تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، وبلغت الاستثمارات التي ضختها خلال العام الحالي نحو 800 مليون جنيه، ونستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، بحسب خطاب .

وافتتحت الشركة اليوم فرعا جديدا بالإسكندرية باستثمارات 32 مليون جنيه في اطار توسعاتها في الإسكندرية بعدد فروع 15 فرعا.