«بي تك» تعلن إنشاء مقرها الإداري الجديد بمشروع كيندا في تاج سيتي بالقاهرة الجديدة

وقعت اليوم “بي تك”، الشركة العاملة في مجال تجارة الإلكترونيات وأحد أكبر موزعي الأجهزة المنزلية في مصر، تعاقدًا مع شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير”– وهي شركة عاملة بمجال التطوير العقاري في مصر لنقل المقر الإداري لشركة “بي تك” داخل مشروع كيندا في تاج سيتي بالقاهرة الجديدة بإجمالي مساحة تعاقدية بلغت 12,000 متر مربع ومن المتوقع أن يتم تسليم المبني بنهاية 2023.

ويأتي التعاقد في إطار الاستراتيجية التوسعية لشركة “بي.تك” في السوق المصرية واستراتيجية شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير” للتوسع في المشروعات الإدارية والخدمية بجانب الوحدات السكنية.

تم توقيع التعاقد من قبل كل من محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي.تك” وعبدالله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير” بحضور قيادات الشركتين.

وقد وقع اختيار شركة “بي.تك” على مشروع كيندا لنقل المقر الإداري للشركة هناك نظرًا للموقع الاستراتيجي المتميز للمشروع بمنطقة القاهرة الجديدة على الطريق الدائري بالقرب من مطار القاهرة الدولي، وعلى بعد دقائق من منطقة شرق القاهرة وهليوبوليس وعلى بعد 20 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة وحرص “بي.تك” على نقل مقرها الإداري داخل مشروع يقدم وحدات سكنية وخدمات متكاملة مما يوفر للموظفين إمكانية الوصول لمقر العمل بسهولة.

يقع مشروع كيندا داخل مشروع تاج سيتي ويتميز بتصميمه المستوحي من أسلوب الحياة الكندي والتصميم المعماري الفريد بواسطة شركة SVN الكندية والمساحات الخضراء الشاسعة والتي تحسن تدفق الهواء الطبيعي لقاطني المشروع.

كما يقدم المشروع مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق الحيوية وعلى رأسها مركز اجتماعي يشمل ملعبا متعدد الأغراض وحمام سباحة وملعب كرة قدم ومراكز للياقة البدنية، بالإضافة إلى خدمات رعاية صحية وبرامج تعليمية.

ويقوم مشروع كيندا بتطبيق معايير الاستدامة فيما يخص ترشيد استهلاك الطاقة. بالإضافة إلى كيندا، لدى الشركة مشروعات إدارية أخري موجودة داخل تاج سيتي.

وتعليقاً علي توقيع الاتفاقية الجديدة، صرح محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي.تك” قائلاً: “تأتي أهمية هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لـ”بي.تك” لخلق بيئة عمل عالية الجودة لكل فرد من أفراد الشركة كونهم شركاء النجاح والسبب الرئيسي في تطوير واستمرارية أعمالنا. ونفخر اليوم بالتعاون مع مدينة نصر للإسكان والتعمير والتي تعد واحدة من أكبر وأقدم المطورين العقاريين في السوق المصري لنقل المقر الإداري للشركة في مشروع كيندا للاستفادة من مستوي الخدمات التي يقدمها المشروع خاصة فيما يخص الوحدات الإدارية”.

وبدوره أعرب عبد الله سلام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن فخره بالتعاون مع شركة “بي.تك” قائلاً: “لى مدينة نصر للإسكان والتعمير استراتيجية طموحة تهدف للتوسع في المشروعات الإدارية والخدمية بما يعزز مفهوم التعمير، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات السكنية. ونفخر بالتعاون مع شركة “بي.تك” كونها شركة رائدة في مجال تجارة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية ونتطلع للمزيد من التعاون في المستقبل القريب.”