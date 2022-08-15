«بي تك» تطلق منصتها الإلكترونية «ديل» لخدمة التجار في قطاع البيع بالتجزئة

أعلنت شركة بي تك لتجارة الإلكترونيات الإطلاق الرسمي لمنصتها الإلكترونية الجديدة “ديل” والتي تهدف إلى خدمة التجار المحليين، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود “بي تك” المستمرة لتعزيز ورقمنة قطاع التجزئة المحلي، مع خلق فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة.

حضر إطلاقَ التطبيق الدكتور محمود خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة بي تك، ومحمد خطاب، رئيس قطاع تحول الأعمال في بي تك، وأحمد المنشاوي، رئيس قطاع التجارة الالكترونية للمستهلك وصغار التجار في بي تك، وممثلون عن شركات سامسونج وإل جي وشاومي وفريش باعتبارهم من أبرز شركاء بي تك وممثلي الصحافة والإعلام.

تعدّ منصة ديل الالكترونية المدعومة من بي تك تطبيق شامل يقدم كل الخدمات المطلوبة عبر المنصة بهدف خلق نظام تشغيل رقمي لخدمة البيع بالتجزئة وتمكين التجار المحليين.

تقوم منصة ديل الإلكترونية بتقديم مجموعة كاملة من الخدمات للتجار لضمان الكفاءة والشفافية مع مساعدتهم على بدء أعمالهم وزيادة معدلات نموها،

كما ستقدم منصة ديل الالكترونية عدة خدمات تتضمن إدارة المخزون، وإدراج المنتجات الموجهة للتجار والعملاء، وتوفير حلول التسويق، والتوصيل حتى باب المنزل،

وتصميمات المتاجر، والأدوات التحليلية، والدورات التدريبية التي تقدمها أكاديمية بي تك بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية من خلال أرامكس، سبرينت، وموفيكس.

تقدم المنصة أكثر من 100,000 منتج بسعر الجملة من أكثر من 50 شركة؛ على رأسها شركة سامسونج، وإل جي، وشاومي، وفريش وكريازي وبيكو وغيرها.

ويوجد على منصة ديل أكثر من 5000 تاجر تجزئة في 27 محافظة، حيث تقدم المنصة خدماتها من خلال 48 نقطة توصيل للمتجر، كما يوجد إمكانية التسلم من المخزن، بالإضافة إلى دورة تجديد أسبوعية للمخازن.

وفي إطار إستراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي بمصر، تقوم منصة ديل الإلكترونية بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية وخدمات الدفع التي تشمل خدمات الدفع بالآجل، والدفع عبر الإنترنت، وتسهيلات التمويل متناهي الصغر، وتمويل المخزون، وشروط الدفع المرنة حتى 90 يومًا.

في سياق متصل قال الدكتور محمود خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة بي تك: “نفخر بخدمتنا لقطاع التجزئة في مصر على مدار الـ25 عامًا الماضية.

ومع إطلاق ديل نفخر بتوجيه معرفتنا العميقة وخبرتنا في سوق الإلكترونيات، وعلاقاتنا القوية مع مختلف الموردين، والنظرة المستقبلية للقطاع للمساهمة في رقمنة قطاع البيع بالتجزئة.

من جانبه علق محمد خطاب، رئيس قطاع تحول الأعمال بشركة بي تك، “نحن فخورون بتقديم منصة متعددة القنوات مجهزة بالكامل إلى السوق المحلية بهدف مساعدة التجار على تنمية أعمالهم مع التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التجزئة المحلي.

ومن خلال منصة ديل الإلكترونية، نطمح لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من الفرص لها ومساعدتها على تحقيق إمكانياتها في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع.

وأضاف أنه تم تصميم المنصة لتلبية احتياجات تجار التجزئة وسدّ فجوة كبيرة في الخدمات الموجهة للتجار، حيث قمنا بالعديد من عمليات البحث والتطوير والاجتماعات مع أكثر من 200 عميل؛ لفهم التحديات التي يواجهونها لكي نقوم بتصميم تطبيق يركز على العملاء ويلبي عن احتياجاتهم- على حد تعبيره.