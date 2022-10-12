«بي تك» تطلق مركز «b ـ labs» التكنولوجي في مصر

أعلنت شركة “بي تك”، المتخصصة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، اليوم عن الإطلاق الرسمي لمركز “b_labs”، التكنولوجي في السوق المصرية والذي سيتولي جميع أعمال التحول الرقمي والتطوير الخاصة بمجموعة “بي.تك”.

تم تصميم “b_labs” لخدمة العديد من قطاعات الأعمال داخل المجموعة والتي تشمل البيع بالتجزئة، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، وخدمات التجار، والتوزيع، وغيرها.

مستهدفات مركز b_labs

ويستهدف المركز سد الفجوة في سوق العمل المحلي وتقديم حلول وخدمات مبتكرة للعملاء مع خلق المئات من فرص العمل، كما تسعى”b_labs” للبحث عن الكوادر التقنية الماهرة والتي تسعي بشكل مستمر لتعلم الجديد وبناء وتقديم حلول تكنولوجية متطورة.

وتستهدف “بي تك” توفير بيئة عمل تنافسية تلبي تطلعات هذه الكوادر من خلال هذا المركز مما يمكنها من تطوير مهاراتها بشكل مستمر.

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة الإلكترونية لـ”b_labs”: نستهدف جذب الكوادر التي تتمتع بروح المسؤولية

صرح محمد خطاب، نائب الرئيس التنفيذي لـ”b_labs” وقطاع التجارة الإلكترونية في “بي.تك” قائلا “يشهد سوق العمل تحولات جذرية في معايير البحث عن الوظائف وفيما يحدد جاذبية فرصة العمل للكوادر الموهوبة التي تأخذ في عين الاعتبار قيم المجتمع، وأهداف الشركة، وفرص تنمية المهارات الشخصية والنمو، وغيرها من المعايير التي أصبحت أساسية في مجال التوظيف في الوقت الحالي”.

وأضاف “ومن خلال إطلاق “b_labs”، نطمح لخلق ثقافة في بيئة العمل تقوم على دعم أعمال الشركة وطموحاتها التكنولوجية بينما نواصل رحلة التقدم والنمو، وفي نفس الوقت تلبية تطلعات واحتياجات موظفينا وتوفير بيئة عمل في السوق المصري تتمتع بمعايير عالمية”.

كما أشار خطاب إلى أن الشركة تستهدف جذب الكوادر التى تتمتع بروح المسئولية ولديهم القدرة على العمل في بيئة نشطة تحتفي بالمواهب التي تقدر مبادئ المعرفة والإبداع والتنوع والأصالة.