«بي تك» تطلق علامتها التجارية «TECH CARE» لتقديم خدمات ما بعد البيع

أعلنت شركة بي تك مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر – عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة “TECH CARE” رسميًا لتعزيز خدمات ما بعد البيع داخل فروع الشركة في كبري محافظات الجمهورية بهدف تقديم تجربة متكاملة من نوعها لأكبر عدد ممكن من العملاء.

تتيح شركة بي تك من خلال علامتها التجارية “TECH CARE” مجموعة تنافسية من خدمات ما بعد البيع تتنوع بين خدمات الصيانة والتركيب والحماية والتصليح والاستبدال للأجهزة الإلكترونية والمنزلية التي تشمل أجهزة الموبايل واللاب توب والتكييفات وشاشات التليفزيون، وذلك بدعم من فريق صيانة وتركيب كبير ومدرب على تقديم أعلى مستويات الخدمة ومنتشر في كافة نقاط البيع في مختلف المحافظات.

وقال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك: “في الوقت الذي يشهد فيه قطاع تجارة التجزئة ازدهارًا في السوق الاستهلاكية وتسارع النمو في المكاسب الديموغرافية للقطاع والتي ساهم فيها بقوة ارتفاع عدد السكان والشباب بين 20 و 39 عامًا، كان التحدي الأكبر الذي وضعته الشركة لنفسها في الفترة الحالية هو الحرص على الاستمرار في تحسين جودة تجربة العملاء من خلال خدمات ما بعد البيع، وهو أهم عوامل نجاحنا. وهدفنا الأكبر من إطلاق “TECH CARE” هو تحسين وتوفير ميزة تنافسية في قطاع البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

ومن هذا المنطلق قررنا تقديم عدد كبير من خدمات ما بعد البيع التي تتيح الاستفادة من جميع الخدمات المتصلة بالأجهزة الإلكترونية التي يحتاجها أي شخص من مكان واحد فقط بغرض منح العملاء راحة البال التي يستحقونها وتحسين التجربة الشرائية بشكل عام.”

وتنقسم خدمات “TECH CARE” إلى مجموعة من الخدمات المتعلقة بأجهزة اللاب توب والموبايل فعند شراء جهاز جديد يتمكن العميل من التمتع بخدمة حماية شاشة وجسم الجهاز عن طريق تركيب غلاف ضد الكسر والصدمات، إضافة إلى قيام فريق العمل بتجهيز الموبايـل أو اللاب توب من خلال تثبيت أحـدث التطبيقات والبرامج وتهيئة الإعدادات اللازمة للاستخدام، كما يقوم الفريق بتوفير خدمات فحص وصيانة وإصلاح أجهزة الموبايل واللاب توب ونقل البيانات من الجهاز القديم الي الجديد.

وتتضمن الخدمات إمكانية تفعيل نسخ البرامج الأصلية على الأجهزة المختلفة وإمكانية شراء أرصدة واشتراكات للعديد من المنصات والألعاب الإلكترونية.

كما تضم الخدمات مجموعة أخرى من الخدمات المتعلقة بالإلكترونيات والأجهزة المنزلية حيث يتمكن العملاء من طلب خدمة توصيل وتركيب في نفس اليوم عند شراء أي نوع تكييف من داخل فروع بي تك، فضلًا عن إمكانية طلب خدمة صيانة دورية للتكييفات للحفاظ على أعلى مستويات أداء الجهاز.

وعند شراء شاشة تليفزيون جديدة أيًا كان نوعها، يقدم فريق “TECH CARE” خدمة تجهيز مكان للشاشة وتثبيتها على الحائط، إلى جانب تحديث التطبيقات الخاصة بها وضبط الريسيفر الداخلي لتوفير تجربة مشاهدة ممتعة وسلسة.

وعلاوة على ذلك، تقدم “TECH CARE” خدمات الضمان العديدة التي تسهم في حماية الأجهزة لأطول فترة ممكنة من خلال خدمة الضمان الأساسي على المنتجات ذات الضمان الدولي والذي يتيح كافة شروط الضمان داخل مصر لمدة عام كامل، أو الضمان الممتد الذي يتيح زيادة فترة الضمان الأصلية للأجهزة الإلكترونية والمنزلية الصغيرة لمدة عام أو عامين، فضلاً عن الضمان ضد الأضرار العرضية لمدة عام.

تأسست بي تك عام 1997 وهي الشركة المتخصصة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والالكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر.

تتمتع بي تك بتواجد قوي وشبكة كبيرة من الفروع تتخطى 152 فرع بجميع أنحاء الجمهورية وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية لعملائها وعلى رأسها خدمة ميني كاش والتي ساهمت بشكل كبير في دعم ريادة بي تك في السوق المصري وتحقيق شعبية كبيرة بين العملاء ويتخطى حجم العمالة في بي تك أكثر من 6 آلاف موظف حيث تعد الشركة المتخصصة في تجارة الأجهزة المنزلية والالكترونية الأسرع نموًا في مصر.