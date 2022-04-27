أعلنت شركة “بي تك”، أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسوق المصرية، عن تعاونها مع مؤسسة مساجد، لتجديد وتطوير مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه الذي تم افتتاحه كاملا فى شهر رمضان الكريم.

وتعليقاً على المشاركه في هذا الحدث ، اعرب محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي تك” عن سعادته بمشاركة بي تك في أعمال التجديد والتطوير لمسجد الحسين , متابعا ان التعاون سيستمر مع مؤسسة مساجد في خطتها القادمه لتجديد مساجد ال البيت الكرام .

و اضاف خطاب ان ما حدث في مسجد الحسين يعتبر عمل عظيم، ومجهود جبار، تم في وقت قياسي وبكفاءه يشهد لها لإنجاز أعمال تطوير المسجد كي يتمتع كافة المسلمين برحابه فى هذه الأيام المباركة، وكل الشكر للهيئة الهندسية التي لم تدخر جهدًا، وواصلت العمل بالنهار و الليل، وأشرفت على هذا العمل بمنتهى الدقة والحرفية والإخلاص، بالاضافة لمؤسسة مساجد التي أتاحت لنا هذا الشرف بأن نكون شريكًا أساسيًا فى هذا العمل من خلال البروتوكولات التي تم إبرامها لتطوير المسجد وأعمال الصيانة والنظافة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة الإستراتيجية للمسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تنعكس بلا شك على الاقتصاد المصري والتي منها الشراكه مع بنك الطعام وتوفير آلالاف من كراتين المواد الغذائية للأفراد الأكثر احتياجا و عمل أنشطة متعددة مع بنك الكساء والمساهمة فى عمليات القلب للاطفال و ذلك لتخفيف قوائم الانتظار وتوفير صحة أفضل لأطفال مصر.