بي.تك تستهدف 26% زيادة بمبيعات 2018

خالد بدر الدين أكد محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة بي.تك المصرية المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها 26% خلال هذا العام لترتفع إلى 4.335 مليار جنيه (246.45 مليون دولار). وأبلغ خطاب مؤتمرا…

خالد بدر الدين

أكد محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة بي.تك المصرية المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها 26% خلال هذا العام لترتفع إلى 4.335 مليار جنيه (246.45 مليون دولار).

وأبلغ خطاب مؤتمرا صحفيا في القاهرة أن مبيعات الشركة بلغت 3.437 مليار جنيه خلال العام الماضى بزيادة 46% عن عام 2016، وإن الشركة تستهدف إضافة 500 وظيفة جديدة هذا العام ليصل عدد العاملين بها إلى 3500 بنهاية العام.

وتابع “نستهدف زيادة المبيعات الإلكترونية لتشكل 15% من مبيعات 2018 مقابل 7% العام الماضى، وإن شركة بي.تك تخطط أيضا لضخ استثمارات جديدة بقيمة 200 مليون جنيه في 2018 مقارنة مع 150 مليونا خلال العام الماضى.

وذكرت وكالة رويترز إن بي.تك واحدة من كبرى شركات بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر، ومملوكة بنسبة 33.3% لشركة دي.بي.آي البريطانية للاستثمار المباشر وباقي الحصة لعائلة خطاب.

وتعمل بي.تك في السوق المصرية منذ 1997 وهي الوكيل الحصري للكثير من العلامات التجارية العالمية في مصر مثل براون وكرافت وأريستون.