«بي تك» تستهدف افتتاح 10 فروع جديدة قبل نهاية 2022

تستهدف ” بي تك” الشركة الرائدة في مجال تجارة الإلكترونيات وأحد أكبر موزعي الأجهزة المنزلية في مصر، إضافة 10 فروع جديدة قبل نهاية عام 2022 في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب إن شركته افتتحت 17 فرعًا منذ بداية العام، وستصل بها إلي27 بنهاية العام الحالي.



وافتتحت “بي تك” اليوم أحدث فروعها بمحافظة الإسكندرية بمنطقة سيدي جابر بحضور كل من المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، و ميرفت حطبه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي تك”.

يأتي افتتاح “الميجا ستور ” الجديد في إطار الخطة التوسعية للشركة لتنمية عدد فروعها بكافة أنحاء الجمهورية بالتعاون مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق حيث يبلغ حجم استثمارات فرع سيدي جابر 32 مليون جنيه لتجديد المبني.

ويعد فرع سيدي جابر رقم 143 من بين فروع “بي.تك” بمساحة إجمالية تبلغ 3050 متر مربع وهو مكون من أربع طوابق حيث يعد هذا هو الفرع الأكبر من حيث المساحة من بين جميع فروع “بي تك” على مستوي الجمهورية، ومن المتوقع أن يستقبل الفرع 35 ألف زائر شهرياً حيث تسمح المساحة الكبيرة له بعرض عدد كبير من المنتجات يصل لأكثر من 2000 منتج بتكلفة تصل إلى 17 مليون جنيه، والتي تتضمن مختلف الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية بكافة فئاتها والشاشات والتكييفات وغيرها مع وجود منطقة “أوت ليت” وأكبر منطقة خاصة للألعاب الإلكترونية والأجهزة المنزلية الذكية بالإضافة إلى خدمات التجار ومنطقة كبيرة لعرض كل العلامات التجارية داخل الفرع.

وتعليقًا على افتتاح الفرع الجديد، قال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي.تك” “لدينا خطة طموح للتوسع وإضافة المزيد من الفروع لشبكتنا بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك في إطار إستراتيجية الشركة لخدمة عملائنا وتوفير فرع للشركة على بعد 15 دقيقة من كل عميل لتلبية احتياجاتهم المتغيرة”.

وتبلغ حجم الاستثمارات الاجمالية لشركة “بي.تك” في السوق المصرية ما يقرب من 4 مليارات جنيه، حيث تستهدف الشركة تنمية شبكة فروعها الواسعة لتغطية 22 محافظة من خلال 153 فرعًا تمتد على مساحة 82,000 مترمربع.

وتقوم “بي.تك” بتقديم مجموعة متنوعة وفريدة من الخدمات لتحقيق مطالب عملائها وعلى رأسها خطط أقساط فريدة مع فترات سداد متنوعة من خلال خدمة “ميني كاش” والتي تقدم خطط أقساط لمدة تصل إلى 48 شهرا، مع الموافقة على الائتمان الفوري والتسليم السريع للمنتجات، إلى جانب خطة تقسيط بدون دفعة أولى بالإضافة إلى خيارات الدفع عبر الإنترنت.



