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«بي تك» تستحوذ على 41% من مبيعات سوق التمويل الاستهلاكي فى الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية

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ضخت 125 مليون جنيه فى مجال المسئولية المجتمعية خلال 2021 / 2022

«بي تك» تستحوذ على 41% من مبيعات سوق التمويل الاستهلاكي فى الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية
جريدة المال

محمد ريحان

طارق رمضان

6:15 م, السبت, 1 أكتوبر 22

قال محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بي تك إن الشركة شهدت نموا في مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 38%، وتستحوذ على 41% من مبيعات سوق التمويل الاستهلاكي فى قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

وأضاف خطاب أن عدد عملاء بي تك يشهد نموا بشكل سنوي، مبينا أن بي تك ساهمت في مشروع تحيا مصر لتجهيز المنازل .

وتابع: إن أكاديمة بي تك لديها ١٨ ألف متدرب، وقدمت ٩٠ ألف ساعة تدريب لكل العاملين بالشركة حلال العام الجاري .

ولفت إلى أن الشركة ضخت ١٢٥ مليون جنيه في مجال المسئولية المجتمعية خلال عام ٢٠٢١ -٢٠٢٢ ، لافتا ولديها اهتماما كبيرا في هذه المنطقة.

جريدة المال

محمد ريحان

طارق رمضان

6:15 م, السبت, 1 أكتوبر 22