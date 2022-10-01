«بي تك» تستثمر 800 مليون جنيه حتى نهاية 2022

كشفت شركة “بي تك” أنها ضخت استثمارات في السوق المحلية بقيمة 800 مليون جنيه حتى نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم السبت لافتتاح فرع جديدا فى منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية .

وقال محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة الشركة إن “بي تك” استثمرت في 2020 نحو 400 مليون جنيه، مبينا أن حجم استثمارات فرع الشركة فى منطقة سيدي جابر يقدر بنحو 32 مليون جنيه، ويعد الفرع رقم 20 فى مدينة الإسكندرية، لافتا إلى أن شركته استحدثت قسما خاصا بمنتجات الأوتليت، كما تخطط أيضا لمضاعفة عدد فروعها خلال العام الجاري.

وأوضح خطاب أن حجم سوق الأجهزه الإلكترونية فى مصر خلال أول 8 شهور من العام الجاري وصل إلى ٢٢ مليار جنيه، بينما تراجعت مبيعات أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة بلغت 8% بسبب تفاقم أزمة الاستيراد.

وتابع: إن سوق الشاشات شهدت نموا بنسبة بلغت ٣٧%؜ بينما شهدت انكماشا فى حجم المبيعات بنسبة 7%، وسوق أجهزة التكييفات شهدت تراجعا بنسبه ٣%؜، كما شهدت سوق الحواسب تراجعا بنسبة ١٧٪؜ خلال أول ٨ شهور من العام الجاري .