«بي تك» ترصد 28 مليون جنيه للمسئولية المجتمعية خلال 2022

كشفت شركة “بي تك” أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسوق المصرية، عن تقديم الدعم لـ 10 آلاف أسرة خلال شهر رمضان بالتعاون مع بنك الطعام المصري بتوفير 10 آلاف كرتونة مواد غذائية وذلك ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية للشركة واستراتيجيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأتي هذه الشراكة ضمن الاستثمارات المجتمعية طويلة المدى لـ “بي تك” والتي بلغت قيمتها 122 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2017 حتى نهاية العام الحالي 2022 والذي خصصنا له 28 مليون جنيه كاستثمار مجتمعي بزيادة 3 ملايين جنيه عن العام الماضي”.

من جانبه، صرح الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي تك” :” شراكتنا مع بنك الطعام كبيرة وممتدة منذ سنوات لدعم المواطن المصري والمجتمع المصري وتحقيق التنمية المستدامة لتوفير حياة كريمة بهدف الوصول إلى المستحقين في ربوع مصر.

وتعمل “بي تك” من خلال استراتيجية طموحة تستهدف الوصول لكافة المحافظات وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة المساحات البيعية عبر زيادة عدد الفروع لتكون الأقرب لعملائها، ووصلت حتى الآن إلى أكثر من 120 فرعا فى أكثر من 25 محافظة على مستوى الجمهورية، وتواصل تقديم خدمات التقسيط المباشر “ميني كاش” المتميزة التي اشتهرت بها منذ انطلاقها بالسوق المصرية.