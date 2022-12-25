«بي تك» تحصد جائزة منصة التجزئة المتكاملة في قطاع الإلكترونيات

حصدت بي تك، المتخصصة في مجال تجارة الأجهزة الإلكترونية جائزة “منصة التجزئة المتكاملة في قطاع إلكترونيات المستهلكين الأكثر ابتكاراً في مصر” لعام 2022 من مجلة The Global Economics ومقرها المملكة المتحدة.

وتم اختيار بي تك للحصول على هذه الجائزة وفقاً لمعايير تم وضعها من قبل إدارة The Global Economics من خلال لجنة من الخبراء والحكام من ذوي الخبرة في المجال وقد تمكنت بي تك من الحصول على تلك الجائزة مدعومة بجهودها المستمرة لتعزيز مفهوم الابتكار في كافة قطاعات الأعمال بالشركة والتوسع في مجال التجارة الالكترونية وتقديم أفضل العروض والخدمات لعملائها بجميع أنحاء الجمهورية.

وساهمت الخدمات المبتكرة التي تقدمها بي تك في الحصول على تلك الجائزة وعلى رأسها التوسع في خدمات التجارة الالكترونية عبر الموقع الرسمي للشركة والتطبيق الخاص بها حيث بلغ عدد زيارات الموقع والتطبيق أكثر من 70 مليون بالإضافة إلى شبكة الفروع المتنامية والتي بلغت 152 فرع بجميع أنحاء الجمهورية لخدمة عملاء بي تك في 24 محافظة و34 مدينة.

وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتوفير فرع على بعد 15 دقيقة فقط من كل عميل.

كما ساهم منتج Minicash الخاص بالتمويل الاستهلاكي وخدمات التقسيط من بي تك في حصولها على تلك الجائزة حيث يقدم هذا المنتج لعملاء الشركة إمكانية التقسيط على فترات مختلفة والتوصيل السريع للمنتجات دون مقدم عبر وسائل دفع متنوعة سواء كاش أو عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى المنطقة المخصصة للألعاب الالكترونية بفروع الشركة تحت أسم “cyberzone” والتي توفر كافة احتياجات وأجهزة الألعاب الالكترونية في مكان واحد من أجل توفير تجربة فريدة لعملائها من هواة هذا النوع من الألعاب، وتقديم خدمة الشراء من السيارة “Drive-Thru” من خلال فروع بي تك X، وتعاونها مع عدد من كبري الأسماء في مجال التكنولوجيا على رأسها التعاون مع منصة نون العاملة في التسوق الالكتروني لإطلاق قسم مخصص لمنتجات الشركة عبر المنصة والتعاون مع منصة إن تاتش العالمية لتطوير أول شبكة وسائط إلكترونية للمتاجر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعليقاً علي تلك الجائزة، صرح محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي تك” قائلاً: “نحن فخورون بتلك الجائزة الهامة من مؤسسة عالمية مرموقة مثل The Global Economics والتي تأتي كتتويج لجهود فريق عمل بي تك لتوفير خدمة متميزة لعملائنا كأحد أهم أولويات الشركة. ويأتي تعزيز مفهوم الابتكار كأساس لكافة عمليات الشركة بهدف تقديم خدمة فريدة لعملائنا مع تعزيز وتيرة التحول الرقمي تماشياً مع استراتيجية التوسع والنمو”.

وتقوم مؤسسة The Global Economics وهي مجلة عالمية متخصصة في قطاع الأعمال والاقتصاد مقرها لندن بالمملكة المتحدة والتي تقوم بتقديم رؤي متعمقة في مختلف المجالات الاقتصادية، بتقديم الجوائز بصورة سنوية حيث يتم إختيار أفضل الشركات في مختلف قطاعات الأعمال على المستوي الإقليمي والدولي على رأسها قطاعات التكنولوجيا، البنوك، الرعاية الصحية، العقارات، الضيافة، والتقل واللوجيستيات وغيرها، حيث يتم إختيار الشركات صاحبة الأداء الأفضل والتي تمكنت من تحقيق نتائج متميزة سواء على مختلف الأصعدة.