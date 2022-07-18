«بي تك» تحتفل بنجاح طلاب مدرستها للتكنولوجيا التطبيقية

احتفلت شركة “بي تك” للتجارة، بطلاب مدرسة الشركة للتكنولوجيا التطبيقية،و هي مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة وجاء الاحتفال بالطلاب الذين مارسوا العمل خلال فترة الدراسة بشكل عملي داخل فروع بي تك وإداراتها المتنوعة.

وأكدت الشركة أن عدد طلاب الدفعتين 200 طالب، نجحوا في تحقيق مبيعات بقيمة إجمالية 2.7 مليون جنيه. وكرمت الشركة الطلاب الأكثر تحقيقا للمبيعات والحاصلين على أفضل نتائج دراسية وعددهم 25 طالبا.

محمود خطاب : النجاح يتماشى مع رؤية الشركة وأهداف الأمم المتحدة

و صرح محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة بي.تك للتجارة والتوزيع , بأنه فخور بما فعله طلاب مدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية، وهو ما يؤكد قدرتهم على إحراز نتائج مبهرة، وهذا النجاح يعد تكليلا لمجهودات عامين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتماشيا مع إستراتيجية الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك رؤية الشركة التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للحصول على “التعليم الجيد” وذلك من خلال تأهيل كوادر فنية مدربة وقادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل سواء في السوق المحلية أو العالمية.

وأضاف خطاب أن مدرسة “بي. تك” للتكنولوجيا التطبيقية تعد من أوائل المدارس لتجارة التجزئة في مصر، لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولكونه أحد أكبر القطاعات التي توفر وتخلق فرص عمل وتحقق التنمية الاقتصادية في مصر، إضافة إلى وجود تعطش للكفاءات في هذا المجال بالسوق, متابعا إن بي.تك تسعى لخلق فرص توظيف كبيرة للشباب في قطاع التجزئة حيث ينتشر هذا التخصص في معظم الصناعات, مستعينة بأفضل المتخصصين لوضع مناهج الدراسة وكذلك الإدارة الأكاديمية والفنية لتحقيق كل عناصر النجاح المطلوبة.

وتضم مدرسة “بي. تك” للتكنولوجيا التطبيقية، 3 أقسام وهي؛ التسويق وأساليب عرض المنتجات، والمبيعات وخدمة العملاء، و الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية، ويقع مقرها في حي الأسمرات بالمقطم، والدراسة لمدة ثلاث سنوات، ويحصل الطلاب خريجو المدرسة على شهادتين (شهادة مصرية) وأخرى (معتمدة دوليًا)، إضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية ويتم تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية بها لتأهيل الطلاب بشكل كامل على مواكبة احتياجات سوق العمل والقدرة على المنافسة الدولية.

وتستعد مدرسة “بي تك” للتكنولوجيا التطبيقية حاليا لاستقبال الدفعة الثالثة بالمدرسة للعام الدراسي 2022/2023، من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وفقا للشروط المعلنة بالموقع الإلكترونى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وتسعى الشركة جاهدة إلى إضافة شركاء نجاح متميزين من سوق العمل المصرى، والكيانات الاقتصادية لتدعيم التجربة التعليمية بالخبرات الفنية المتخصصة فى مجال تجارة التجزئة مثل تخصص السوبر ماركت “البقالة” وكذلك تخصص المنسوجات والملابس، وذلك من خلال شراكات إستراتيجية سيتم الإعلان عنها قريبا، الأمر الذى يكسب الطلاب المهارات الفنية ليس فى هذه المجالات فقط، وإنما أيضا بدمجهم بشكل مباشر لفتح قنوات سوق العمل التي تنتظر بشدة لحظة التخرج للانخراط في العمل بشكل فوري.

وتولي الشركة اهتماماً كبيرا بتدريب المدرسين وتنمية مهاراتهم كعنصر أساسي في تحقيق النتائج المرجوة من خلال منحهم دورات تدريبية من قبل مختصين وقد تم وضع المناهج الدراسية واعتمادها دوليا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى و، بيت الخبرة العالمية “سيتى آند جيلدز” من خلال ممثلهم بمصر “بنك تنمية المهارات المصري”.