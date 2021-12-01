طاقة

بي بي مصر تساهم بخمسة ملايين جنيه لدعم مستشفى أهل مصر

160 مليون جنيه استثمرتها بمنطقة مشروعها غرب الدلتا تحت بند المسئولية الاجتماعية
نسمة بيومي 5:30 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 5:30 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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قامت شركة بي بي مصر بالتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لمستشفي أهل مصر لدعم العلاج المجاني لمصابي الحروق، جاء ذلك تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا.

قال كريم علاء الرئيس الإقليمي لشركة بى بى شمال إفريقيا: “نؤمن أن التزامنا بتطوير مصادر جديدة للطاقة لمصر لا يقل أهمية عن التزامنا بدعم المجتمعات التى نعمل بها من خلال برامجنا للتنمية المجتمعية.

وتابع علاء: “هذه المساهمة جزء من جهودنا المستمرة لدعم قطاع الرعاية الصحية بشكل عام ومنها مستشفي أهل مصر لتقديم أفضل وأحدث سبل الوقاية والعلاج المجاني للصدمات وإصابات الحروق.”

جدير بالذكر أن شركة بى بى مصر قامت هذا العام أيضاً بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لمضاعفة التبرعات التى قدمها موظفي الشركة، إيمانا بالدور الفعال الذي تلعبه هذه المؤسسة لرعاية مرضى القلب.

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كما ساهمت الشركة بتوفير المعدات الطبية الازمة لثلاثة مستشفيات عامة، لدعم علاج حالات مرضى فيروس كورونا، وحرصت شركة بي بي مصر على مدار السنوات على دعم العديد من مبادرات التنمية الاجتماعية فى شتى المجالات منها على سبيل المثال منح جامعة كامبريدج وبرنامج تشيفننج للمنح الدراسية، ما أتاح الفرصة لأكثر من 110 من الخريجين المصريين المتفوقين لاستكمال دراساتهم العليا للحصول على شهادة الماجستير من أفضل جامعات المملكة المتحدة.

تهدف استراتيجية الشركة للتنمية المجتمعية إلى إحداث فرقا ملموسا في المجتمعات المحلية التي تتواجد فيها مشروعاتها للطاقة مثل مشروع غرب دلتا النيل الكائن فى محافظة البحيرة.

حيث قامت باستثمار حوالى 160 مليون جنيه خلال الست سنوات الماضية فقط لتطوير وتنمية المجتمعات المحيطة بالمشروع حتى يشعر جميع أفراد المجتمع بالنفع والفخر من جراء وجود المشروع داخل مجتمعاتهم.

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وعلى صعيد أخر، واصلت بى بى مصر دعم اللجنة البارالمبية المصرية على مدار 13 عاماً قامت خلالها بتوفير الفرص والموارد لمساعدة أفضل الرياضيين المصريين على التنافس في دورات الألعاب البارالمبية المتتالية آخرها دورة العاب طوكيو 2021.

تعمل شركة بي بي مصر لما يقرب من 60 عامًا بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية على توفير الطاقة اللازمة من خلال اكتشاف وتنمية موارد الطاقة الوطنية استثمرت خلالها أكثر من 35 مليار دولار مما يجعلها واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.

سجلت استثمارات بي بي أكثر من 35 مليار دولار في مصر حتى الآن ، وتنتج بي بي مع شركائها حوالي 60% من اجمالي الغاز المنتج في مصر من خلال الشركات المساهمة/ الشراكات مع الهيئة المصرية العامة للبترول/ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وايوك (إيني) والشركة الفرعونية للبترول وشركة بترول بلاعيم (بتروبيل).

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حصلت بي بي في أوائل 2017 على 10% من امتياز الشروق من إيني الذي يتضمن حقل الغاز العملاق ظهر.- تساهم بي بي بحصة تبلغ 33% في مصنع للغاز الطبيعي المسال يستخرج من خلاله الغاز النفطي المسال والبروبان، ويتبع المتحدة لمشتقات الغاز بالشراكة مع إيني/ إيوك وجاسكو (شركة توزيع الغاز المصرية بمرحلة النقل).

كما أن بي بي تتمتع بتواجد قوي في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق من خلال شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) بحصة تبلغ 40%، والتي تم تأسيسها في سبتمبر 1995 لتصبح أول شركة في افريقيا والشرق الأوسط لبيع الغاز الطبيعي للمستهلك كوقود بديل للسيارات.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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