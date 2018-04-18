بي بي للبترول تبدأ إنتاج كشف القطامية.. نهاية 2019

نسمة بيومي وعمر سالمكشف المهندس هشام مكاوى، الرئيس الإقليمى لشركة "بى بى" لمنطقة شمال إفريقيا، عن رؤيتها وتوقعاتها لمستقبل الطاقة، مؤكدًا أن الغاز الطبيعى يحظى بأهمية متزايدة فى مشهد الطاقة المتنامى، وهناك احتياجًا لمزيد من التنوع فى الوقود لمواجهة التحديات المتمثلة فى توفير الطاقة التى يحتاجها ال

نسمة بيومي وعمر سالم

كشف المهندس هشام مكاوى، الرئيس الإقليمى لشركة “بى بى” لمنطقة شمال إفريقيا، عن رؤيتها وتوقعاتها لمستقبل الطاقة، مؤكدًا أن الغاز الطبيعى يحظى بأهمية متزايدة فى مشهد الطاقة المتنامى، وهناك احتياجًا لمزيد من التنوع فى الوقود لمواجهة التحديات المتمثلة فى توفير الطاقة التى يحتاجها العالم أولاً، والمضى نحو التحول إلى مستقبل يتميز بتنوع مزيج الطاقة وخفض الاعتماد على الهيدروكربونات.

وتوقع مكاوى، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه المهندس كريم علاء رئيس شركة “بى بى مصر”، بجلسة “مصر كمركز إقليمى للطاقة”، ضمن فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر دول حوض البحر المتوسط “موك 2018″، أن تتعدى إمدادات الغاز المسال أكثر من الضعف بحلول عام 2040، وتصل هذه الزيادة إلى 40% خلال الأعوام الخمس القادمة، وتستمر بى بى فى زيادة إنتاجها من الغاز.

وأكد أن مصرستصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، بما يتوافر لها من مقومات صناعية وجغرافية وبشرية وفنية تؤهلها لنقل الغاز الطبيعى لأوروبا بأسعار تنافسية.

وشدد على التزام بى بى بالاستفادة من خبراتها واستثماراتها الكبيرة وريادتها التكنولوجية لدعم رؤية مصر لصناعة البترول، من خلال شراكتها القوية والإستراتيجية مع الحكومة المصرية، مشيراً أنه من المتوقع زيادة إنتاجها من حقولها الرئيسية خلال هذا العام وهى ظهر مع اينى، وجيزة وفيوم، بالإضافة إلى ريفين فى عام 2019، إلى جانب ماحققته من نتائج أعمال متميزة فى مشروع آتول.

وشهد المشروع أفضل أداء للحفر وإنهاء للأعمال والإنشاءات والتركيبات البحرية، وأول تنمية فى منطقة مرتفعة الضغوط والحرارة فى دلتا النيل وتخطى الإنتاج من الحقل التوقعات، مضيفاً إلى أنه استكمالاً للنجاح الذى تحقق فى تنفيذ مشروع أتول ،ستسرع بى بى فى تنمية كشف القطامية للغاز والإنتاج منه قد يبدأ فى أواخر عام 2019 / أوائل عام 2020 باستغلال تسهيلات الشركة الفرعونية.

وأوضح أن تنظيم سوق الغاز يوفر فرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة فى السوق المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات، وأن بى بى تستعد لأن تكون لاعباً أساسياً فى مجالات عدة مثل تطوير وتنمية البنية التحتية وتحقيق المزيد من الاكتشافات الغازية فى منطقة دلتا النيل الغنية بالغاز، مضيفًا أن بى بى تدعم بجدية مشروع التطوير والتحديث الذى تنفذه وزارة البترول.