بي بي سي: مانشستر سيتي وتشيلسي ينسحبان من دوري السوبر الأوروبي

انسحب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من دوري السوبر الأوروبي بينما يستعد تشيلسي لخطوة مماثلة وفقا لما أكدته “بي بي سي”.

ويأتي انسحاب الناديين بعد يوم من إعلانهما المشاركة ضمن 10 أندية أوروبية أخرى في تأسيس دوري السوبر الأوروبي كبطولة قارية للأندية بديلة لدوري أبطال أوروبا.

وكان حوالي 1000 مشجع من جماهير نادي تشيلسي قد احتشدوا خارج ملعب ستامفورد بريدج قبيل مباراتهم ضد برايتون اليوم الثلاثاء للاحتجاج على التحاق ناديهم بالبطولة الجديدة.

وكان تشيلسي وسيتي جزءًا من الأندية الستة الكبرى في كرة القدم الإنجليزية، إلى جانب أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام، والذي وافقوا على الانضمام إلى الدوري الجديد.

ووفق بي بي سي، لم يكن تشيلسي وسيتي من المدبرين لإطلاق الدوري الجديد، بل كانا آخر من وقع عليها حيث خشيا أن يكون هناك ثمة فرصة سيفوتونها.

وليس من الواضح حتى الآن مدى سهولة الانسحاب من البطولة الجديدة، أو مدى إلزام العقود التي ابرموها في هذا الصدد.