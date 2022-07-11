«بي بي سي»: العرب يفقدون ثقتهم بأن تحقق الديمقراطية الغربية الاستقرار الاقتصادي

يفقد العرب ثقتهم بأن تحقق الديمقراطية الغربية الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الأحد نقلًا عن استطلاع حديث.

وقال التقرير إن أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم البالغ عددهم 23000 شخص، الذين أجرت (شبكة الباروميتر العربي) مقابلات معهم في جميع أنحاء المنطقة، يتفقون مع الرأي القائل بأن الاقتصاد ضعيف في ظل نظام ديمقراطي غربي.

ونقل التقرير عن مايكل روبينز، مدير الباروميتر العربي- وهي شبكة بحثية مقرها جامعة برينستون، عملت مع جامعات ومنظمات استطلاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإجراء المسح بين أواخر عام 2021 وربيع 2022- قوله إن هناك تصورا متزايدا بأن الديمقراطية الغربية ليست شكلا مثاليا للحكومة، ولن تصلح كل شيء.

وأضاف روبينز: “ما نراه في جميع أنحاء المنطقة هو أن الشعوب تعاني الجوع، وبحاجة إلى الخبز”، مشيرا إلى أن معظم المستطلعة آراؤهم لا يتوقعون تحسن الوضع الاقتصادي في بلادهم خلال السنوات القليلة المقبلة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.