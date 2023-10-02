«بي بي» تفوز بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط

أعلنت بى بى عن فوزها بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط عقب مشاركتها الناجحة في المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لعام 2022.

حصلت بى بى على حقوق التنقيب بنسبة 33% مع شركة قطر للطاقة بنسبة 33% وشركة إينى الإيطالية القائم بالأعمال بنسبة 34% يقع امتياز (EGY-MED-E8 ) شرق بورسعيد (على بعد حوالى 50ـ 90 كيلومتر من مدينة بورسعيد وتبلغ مساحة منطقة الامتياز حوالى 2620 كيلومتر مربع على عمق يصل إلي 700 متر يتضمن برنامج التنمية لفترة الاستكشاف الأولية حفر بئر استكشافي واحد، وكذلك إعادة تدقيق البيانات السيزمية الموجودة.

وأكد نادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمية الفوز بمنطقة امتياز شرق بورسعيد “في العام الماضي، فازت شركة بي بي بأربع مناطق جديدة وقامت بالتوسع في إحدي مناطق الامتياز القائمة.

وأضاف أن الفوز بمنطقة امتياز أخرى هذا العام يؤكد من جديد التزام بي بي لإضافة المزيد من الاحتياطيات الغازية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر عن طريق تعظيم فرص الاستكشاف القريبة من مواقع البنية التحتية القائمة.