بي بي آي تستثمر 380 مليون جنيه في ابتكار للتمويل الاستثماري

أحمد على ومنى عبدالبارى:تخطط شركة بى إنفستمنت، لرفع حجم استثماراتها بشركتها التابعة ابتكار للتمويل الاستثمارى، إلى 500 مليون جنيه، بنهاية العام الجارى، مقارنة مع 120 مليون جنيه، حالياً.وكشف علاء سبع، شريك مؤسس وعضو مجلس إدارة «بى إنفستمنت»، أنها ستضخ الاستثمارات المحتملة فى زيادة رءو

أحمد على ومنى عبدالبارى:

تخطط شركة بى إنفستمنت، لرفع حجم استثماراتها بشركتها التابعة ابتكار للتمويل الاستثمارى، إلى 500 مليون جنيه، بنهاية العام الجارى، مقارنة مع 120 مليون جنيه، حالياً.

وكشف علاء سبع، شريك مؤسس وعضو مجلس إدارة «بى إنفستمنت»، أنها ستضخ الاستثمارات المحتملة فى زيادة رءوس أموال شركة BEE للدفع الإلكترونى، وشركة VITAS للتمويل متناهى الصغر، القابعتين تحت مظلة «ابتكار».

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه حال نجاح صفقة الاستحواذ على تمويل القابضة، فسيتم زيادة رأسمالها أيضا، وإدراجها تحت مظلة شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى.

كان تحالف يضم «ابتكار» و«تى. سى. فى» و«أكواير»، قد وقع الأسبوع الماضى، عرضا للاستحواذ على %100 من حصة أوراسكوم للتنمية، فى «تمويل» بقيمة إجمالية تصل إلى 300 مليون جنيه.

وتضم مجموعة «تمويل»، 4 شركات تعمل بمجال التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والوساطة التأمينية والتحصيل.

وأشار علاء سبع، إلى أن شركته اتفقت أيضا على شراء إحدى الشركات العاملة بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، موضحًا أن “بى بى اي” ستركز على مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضح أن شركته تعتزم استثمار نحو مليار جنيه خلال 2018، بمجالات الخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة المتجددة، وتوزيع السلع الاستهلاكية، لرفع إجمالى استثمارتها إلى 2.6 مليار جنيه.

وكانت «بى انفستمنت»، قد كشفت فى بيانات صحفية، اعتزامها ضخ 310 ملايين جنيه، فى نشاط السداد الإلكترونى، والتمويل متناهى الصغر، والتأجير التمويلى، والتمويل العقارى، بالإضافة إلى 310 ملايين جنيه فى الطاقة المتجددة، إلى جانب استثمار 400 مليون جنيه فى قطاع توزيع السلع الاستهلاكية.

وكشف «سبع» أن شركته تتفاوض على شراء حصة حاكمة بإحدى شركات القطاع الغذائى، رافضًا الإفصاح عن اسمها.

وتدار شركة بى إنفستمنت للاستثمار المباشر، بواسطة شركة بى بى اى بارتنرز، وتمتلك استثمارات فى 6 شركات تابعة، هى مدينة نصر للإسكان، وتوتال، وجيزة للأنظمة والحلول المتكاملة، وBEARD للإستانلس، وبى للدفع الإلكترونى، وVITAS للتمويل متناهى الصغر، وInfinity سولار.

تأسست «بى إنفستمنت» عام 2006، برأسمال قدره 584 مليون جنيه، ويبلغ إجمالى أصولها 948 مليون جنيه، وبلغ صافى النقدية نحو 203 مليون جنيه، بنهاية 2016، وتقوم حاليًا بطرح %35 من أسهمها بالبورصة، بحصيلة إجمالية تقدر بنحو 463.6 مليون جنيه.