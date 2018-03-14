بي انفستمنت: ندير استثمارات بقيمة 11,6 مليار جنيه

أحمد علي ومني عبدالباري كشفت شركة بي انفستمنت للاستثمار المباشر - بي بي اي بارتنرز سابقا_ عن أن حجم الاستثمارات الواقعة تحت سيطرتها يقدر بـ 11.6 مليار جنيه، وذلك من خلال عقد إدارة مع شركة بي بي اي بارتنرز. وأضافت…

أحمد علي ومني عبدالباري

كشفت شركة بي انفستمنت للاستثمار المباشر – بي بي اي بارتنرز سابقا_ عن أن حجم الاستثمارات الواقعة تحت سيطرتها يقدر بـ 11.6 مليار جنيه، وذلك من خلال عقد إدارة مع شركة بي بي اي بارتنرز.

وأضافت الشركة في بيان لها حصلت “المال” على نسخة منه في مؤتمر بدء فعاليات الطرح العام لأسهم الشركة في البورصة، أن “بي انفستمنت” تمتلك استثمارات في 6 شركات تابعة وهي مدينة نصر للإسكان وتوتال و جيزة للإنظمة والحلول المتكاملة و شركة BEARD للاستانلس و شركة بي للدفع الإلكتروني و شركة VITAS للتمويل متناهي الصغر واخيرا شركة Infinity سولار.

وتقوم بي انفستمنت بطرح نحو 42 مليون سهم من اجمالي اسهمها البالغة 584.464 مليون سهم بحصيلة اجمالية متوقعة تقدر ب 462 مليون جنيه.