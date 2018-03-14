بي انفستمنت تبيع ٥ ملايين سهم من حصة سبع وبركات

أحمد علي ومني عبدالباريكشف علاء سبع، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة بي انفستمنت، عن أن الحصة التي طرحت للبيع العام من أسهم "بي انفستمنت" والبالغ عددها 5 مليون سهم ستكون من حصته وحصة رئيس الشركة حازم بركات، فيما لم يكشف عن إجمالي حصتهما. يذكر أن بي انفتسمنت _ بي بي اي بارتنرز سابقا

أحمد علي ومني عبدالباري

كشف علاء سبع، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة بي انفستمنت، عن أن الحصة التي طرحت للبيع العام من أسهم “بي انفستمنت” والبالغ عددها 5 مليون سهم ستكون من حصته وحصة رئيس الشركة حازم بركات، فيما لم يكشف عن إجمالي حصتهما.

يذكر أن بي انفتسمنت _ بي بي اي بارتنرز سابقا- طرحت نحو 43 مليون سهم من اسهمها في البورصة، منها 5 مليون سهم طرح عام و 38 مليون سهم طرح خاص بسعر 10.75 جنيه للسهم الواحد.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي تعقده الشركة بمناسبة بدء الطرح العام، أن حصيلة بيع حصته وحصة حازم بركات سيعاد ضخها في عملية زيادة رأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة بي انفستمنت، أن إجمالي حصيلة الطرح ستقدر بنحو 584.464 مليون جنيه، منها 409.9 مليون جنيه طرح خاص

ويبلغ رأسمال بي انفستمنت نحو 584.4640 مليون جنيه موزعا علي 116.892 مليون سهم.