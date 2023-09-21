«بي انفستمنتس» تطلب مد مهلة تقديم عرض الاستحواذ على حصة من أسهم رأسمال «أوراسكوم المالية»

تقدمت شركة بي انفستمنتس القابضة، بطلب مد مهلة تقديم ملف عرض الشراء المحتمل لشركة إوراسكوم المالية، وذلك للاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% ولا تزيد عن 90% من أسهم رأسمال شركة اوراسكوم المالية القابضة.

وسيكون الشراء خلال تقديم عرض شراء إجبارى عن طريق المبادلة، وفقا للاحكام الواردة بالباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

وأشارت بي انفستمنتس القابضة في بيان لإدارة البورصة ، إلى أن طلب مد مهلة تقديم العرض، حتى يتسنى لها الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار دراسة القيمة العادلة، وتقرير مراقب الحسابات عليها، واستكمال باقي الإجراءات القانونية والداخلية اللازمة.

وأوضحت بي انفستمنتس القابضة، أن المستشار المالي المستقل، قد أنهي إتمام دراسة القيمة العادلة، ولا يزال مراقب الحسابات يعمل على إتمام تقريره عليها.

وأشارت بي انفستمنتس القابضة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، ليس لديها مانع من مد مدة التقدم بعرض الشراء الاجبارى المزمع التقدم به لمدة 60 يوما عمل تبدأ في 20/09/2023