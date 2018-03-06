بي انفستمنتس تطرح أسهمها في البورصة

سهير محمد أعلنت اليوم شركة بي پي إي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م "شركة بي انفستمنتس" أو "الشركة" – وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار المباشر بالسوق المصري – عن الانتهاء من إصدار نشرة الطرح العام و الاكتتاب الخاص ضمن الإجراءات النهائية لطرح عدد 43.131.554 سهم عادي بالبورصة المص

سهير محمد

أعلنت اليوم شركة بي پي إي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م “شركة بي انفستمنتس” أو “الشركة” – وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار المباشر بالسوق المصري – عن الانتهاء من إصدار نشرة الطرح العام و الاكتتاب الخاص ضمن الإجراءات النهائية لطرح عدد 43.131.554 سهم عادي بالبورصة المصرية، وذلك بسعر 10.75 جنيه للسهم.

وسيتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين، إحداهما اكتتاب خاص لعدد 38.131.554 سهم للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية والجهات ذات الخبرة في مجال الأوراق المالية، والأخرى طرح عام للجمهور لعدد 5.000.000 سهم (الاثنان يشار إليهما معًا بالطرح المشترك).

ومن المقرر أن تمتد عملية الاكتتاب الخاص من يوم 6 الى يوم 25 مارس 2018، في حين أن عملية الطرح العام للجمهور سوف تمتد من يوم 13 الى يوم 25 مارس 2018.

وتعتزم شركة بي انفستمنتس توظيف حصيلة الاكتتاب في تنمية استثماراتها الحالية مع التوسع بمحفظة استثماراتها المتنوعة عبر تنفيذ مجموعة من صفقات الاستحواذ الجذابة على شركات جديدة تعمل في قطاعات ذات مقومات نمو واعدة.

وفي هذا السياق أعرب حازم بركات الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس، عن اعتزازه بطرح أسهم الشركة للاكتتاب بالبورصة المصرية والمساهمة في تعظيم العائد الاستثماري للسادة المساهمين، مشيرًا إلى أن خطوة الطرح ستمكن الشركة من توسيع محفظة أعمالها عبر ضخ المزيد من الاستثمارات وتنفيذ صفقات جذابة جديدة.

ومن جانبه أوضح علاء الدين سبع الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس، أن طرح أسهم الشركة يأتي في إطار مساعيها لتزويد المستثمرين من الشركات والأفراد بفرص الاستثمار الجذابة في مختلف القطاعات الواعدة، حيث أصبحت تدفقات رؤوس الأموال الخاصة أحد السبل الرئيسية للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.

وتقوم شركة سيجما كابيتال بدور المنسق ومسئول التغطية الأوحد في عملية الطرح المشترك، فيما يقوم مكتب ذكي هاشم وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني لشركة بي انفستمنتس في عملية الطرح المشترك.

تأسست شركة «بي انفستمنتس» عام 2006، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال إدارة الاستثمار المباشر في السوق المصري. وتتخصص الشركة في تنمية رؤوس الأموال عبر الاستثمار في مختلف الشركات والقطاعات الواعدة، وذلك تحت إدارة شركة “بي پي إي بارتنرز”، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار المباشر بالسوق المصرية، تقوم بإدارة استثمارات عديدة و تبلغ القيمة السوقية للشركات التى تستثمر بها أكثر من 15 مليار جنيه.

وتلتزم الشركة بتعظيم قيمة الشركات المستثمر بها عبر عقد الشراكات المثمرة التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.

وتضم محفظة استثمارات «بي انفستمنتس» مجموعة من أبرز الشركات الرائدة في مختلف القطاعات ومنها شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» و«توتال مصر» و«جيزة سيستمز» و«ابتكار للتمويل الاستثماري» و«إنفنيتى سولار» المالكة لثلاث محطات طاقة شمسية في منطقة بنبان بمحافظة أسوان.

