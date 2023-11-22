«بي انفستمنتس» تؤكد الاقتراب من تقديم عرض الاستحواذ النهائي على 30% من أسهم «أوراسكوم المالية»

علقت شركة بي انفستمنتس القابضة، على تداول أنباء عن سحب عرض الاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% ولا تزيد عن 90% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة عن طريق مبادلة الأسهم.

وقالت بي انفستمنتس القابضة إن الأخبار المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول سحب الشركة عرضها أخبار مغلوطة.

وأكدت بي انفستمنتس القابضة استمرارها في تنفيذ الصفقة وعدم التراجع عن عرض الاستحواذ المقرر تقديمه.

وأشارت بي انفستمنتس إلي أنها بصدد استيفاء المتطلبات القانونية مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حتى تتمكن من تقديم عرض الاستحواذ النهائي في أقرب فرصة.