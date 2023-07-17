«بي انفستمنتس القابضة» توافق على اقتراض 150 مليون جنيه من بنك الكويت الوطني

وافق مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس القابضة، على ابرام عقد تمويل بقيمة 150 مليون جنيه، مع بنك الكويت الوطني.

يذكر أن بي انفستمنتس القابضة، حققت خلال الربع الأول من 2023، طفرة في صافي الأرباح المجمعة 1979%، لتسجل 463.8 مليون جنيه، مقابل 22.3 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2022.

ووافق مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس، في وقت سابق، على الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51%، وحتى 90% من أسهم شركة اوراسكوم المالية القابضة، عبر عرض شراء إجباري عن طريق مبادلة الأسهم.

وذلك بعدد 160.02 مليون سهم، بواقع سهم واحد من أسهم شركة بي انفستمتس – على أساس إجمالي أسهم الشركة – ، مقابل 56.76 سهم من أسهم اوراسكوم المالية القابضة، على أساس 4.72 مليار سهم، بعد استبعاد أسهم الخزينة.